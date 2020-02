OM-OL : Dembélé déclenche un gros duel entre Payet et Aouar !

Dans : Equipe de France.

Mardi en fin de journée, le FC Barcelone officialisait l’absence d’Ousmane Dembélé pour les six prochains mois. L’attaquant de 22 ans est forfait pour l’Euro 2020 avec l’Equipe de France.

Mais dans le football comme dans la vie en général, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et tandis qu’Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kingsley Coman ou encore Kylian Mbappé sont quasiment assurés de participer à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France l’été prochain, une place s’est libérée dans le secteur offensif avec le forfait désormais officiel d’Ousmane Dembélé. Et selon RMC, cela pourrait se jouer entre deux joueurs de Ligue 1 puisque Dimitri Payet et Houssem Aouar tiennent la corde selon la radio.

Auteur d’une énorme saison avec l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet paraît être le « recours naturel », d’autant qu’il possède une belle expérience européenne avec une finale de l’Euro 2016 dans la besace. Mais il serait dangereux pour le n°10 de l’OM de ne pas prendre au sérieux la concurrence d’Houssem Aouar. Car RMC rappelle que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais avait été convoqué par Didier Deschamps en septembre dernier. Mais Houssem Aouar n’avait finalement pas pu répondre favorablement au sélectionneur tricolore en raison d’une blessure.

Les alternatives Thauvin, Ikoné et Lemar

De son côté, L’Equipe effectue un tour d’horizon plus complet encore des solutions offensives à la disposition de Didier Deschamps. Le quotidien national n’oublie pas Florian Thauvin, qui devrait retrouver la compétition début mars, ni Moussa Sissoko, opéré d’un genou début janvier et qui ne devrait pas revenir avant avril. Thomas Lemar vit une saison compliquée à l’Atlético de Madrid, mais Didier Deschamps apprécie son profil et sa mentalité. Enfin, Anthony Martial, Nabil Fekir et Jonathan Ikoné auront également leur mot à dire. Malgré les méformes et les blessures, Didier Deschamps aura donc l’embarras du choix cet été pour l’Euro…