Giroud a un passe-droit, le Milan AC en souffre

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Connu pour son implication, Olivier Giroud a pourtant reçu d’étonnantes critiques en Italie. La légende Arrigo Sacchi reproche à l’attaquant du Milan AC son manque d’investissement dans le travail défensif, avec la complicité de l’entraîneur Stefano Pioli.

Battu à domicile par la Roma (0-1) à l’aller, le Milan AC ne s’est pas rassuré avant son quart de finale retour de Ligue Europa jeudi. Dimanche dernier, les Rossoneri n’ont pu arracher qu’un match nul à Sassuolo (3-3) où leur fébrilité a sauté aux yeux d’Arrigo Sacchi. Pour l’ancien coach du club lombard, le problème ne vient pas forcément de l’arrière-garde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Non, la légende du football italien pointe du doigt les attaquants, à savoir Rafael Leão et le Français Olivier Giroud, selon lui coupables d’une certaine paresse dans le travail défensif. Le tout avec la complicité de leur entraîneur Stefano Pioli qui leur trouve des circonstances atténuantes. « Rafael Leão et Olivier Giroud doivent être plus présents sur les phases défensives, a conseillé l’Italien dans La Gazzetta dello Sport. Le football se joue à 11 joueurs, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mon Milan AC était l'exaltation du collectif. Si un garçon n'a pas de personnalité, il peut attendre, il pourra la développer plus tard. »

Giroud excusé pour son âge

« Mais d'un autre côté, le tempérament est génétique : soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas et Rafael Leão devrait être traité comme tel. Mais le Milan AC compte plusieurs joueurs qui ont du mal à garder leurs positions respectives, a noté Arrigo Sacchi. Olivier Giroud est excusé pour son âge, Rafael Leão pour son tempérament et au final, les défenseurs ne sont pas soutenus. » Une critique étonnante en ce qui concerne Olivier Giroud, l’international tricolore étant connu pour son implication en faveur du collectif. Mais il est vrai qu’à 37 ans, l’avant-centre n’a sans doute plus le même rendement dans ce domaine.