EdF : Debuchy a des bleus à l'âme après le sacre des Bleus

Debuchy a été le dernier joueur libéré de sa fonction de réserviste tricolore avant mondial en Russie, Sidibé étant très incertain à un moment. Alors forcément, même s'il est heureux du titre des Bleus, il a quand même de gros regrets.

Il aurait pu être Champion du Monde comme 22 autres joueurs français. Mais au final, et malgré une très bonne deuxième partie de saison dernière sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy n'a pas eu sa place pour le Mondial russe. Présent dans la liste des réservistes des Bleus jusqu'en juin, le joueur de 33 ans aurait voulu conjurer le sort suite à sa blessure avant l'Euro 2016 et pour finir sa carrière internationale en beauté quatre saisons après sa belle Coupe du Monde 2014. Sauf que le latéral droit n'a pas eu ce cadeau. Un très gros regret pour Debuchy.

« Tu te dis que t'aurais pu faire partie de l'aventure. Et que tu t'es donné tous les moyens d'y être en plus. Et encore plus pour moi.... Je reviens du bas. Du plus bas. T'as une déception. Une grande déception. J'y ai pensé tout au long de la Coupe du Monde... Je me disais : "Mathieu, tu aurais pu être là". Je suis encore et toujours vivant après tout ça », a avoué, dans France Football, l'ancien Lillois, qui devrait donc rester bloqué à 27 sélections, vu que Pavard et Sidibé ont tout l'avenir devant eux.