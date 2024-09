Olise en Bleu, comment la France a grillé l’Angleterre

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoqué pour la première fois, Michael Olise a fait ses débuts avec l’équipe de France lors du match de Ligue des Nations contre l’Italie (défaite 1-3) vendredi. Un grand moment dans la carrière de l’ailier du Bayern Munich qui a privilégié les Bleus au détriment d’autres sélections comme l’Angleterre.

Michael Olise avait sûrement rêvé de meilleurs débuts avec l’équipe de France. Vendredi au Parc des Princes, l’ailier du Bayern Munich a disputé son premier match avec les Bleus, avec une défaite contre l’Italie à la clé. Mais cette contre-performance n’a sans doute pas effacé son enthousiasme. Comme l’expliquait son précédent sélectionneur chez les Espoirs Thierry Henry, l’ancien joueur de Crystal Palace a toujours rêvé de porter le maillot bleu. Lui qui avait pourtant d’autres options pour sa carrière.

En tant que natif de Londres, Michael Olise pouvait choisir l’Angleterre. Tandis que le Nigeria et l’Algérie, ses pays d’origine, avaient également une chance d’obtenir ses faveurs. Mais son ancien manager chez les Eagles Patrick Vieira a toujours senti sa préférence pour le pays natal de sa mère. « La première fois où il a reçu des convocations des autres nations, il a toujours été clair, a raconté l’ex-international tricolore au quotidien Le Parisien. Dans les discussions que l’on a eues tous les deux, il a toujours dit qu’il voulait jouer pour la France et il n’a jamais été question d’une autre nation, d’un autre pays. C’était la France ou rien du tout. »

Les Bleus l'ont fait rêver

« Il y a quelque chose qui lui a toujours plus en France et il a aimé les générations qu’il a pu voir à la télévision, et je pense qu’il s’est plus identifié aux Bleus qu’à n’importe quelle autre sélection, a expliqué le consultant de DAZN. Je me souviens de nos premières discussions, il disait clairement : "Moi ce que je veux, c’est jouer pour la France." » Une aubaine pour les Bleus et leur sélectionneur Didier Deschamps.