Le Graët ou moi, Mbappé prêt à boycotter les Bleus ?

Par Claude Dautel

On devrait en savoir plus ce mercredi concernant l'avenir de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football. Et cela risque d'avoir un impact important sur la suite de la carrière internationale de Kylian Mbappé.

« Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ». Lorsque Kylian Mbappé a tweeté ce simple message dimanche soir à 21h59, c’est toute la planète football qui s’est secouée. Car si les propos de Noël Le Graët concernant Zizou avaient déjà fait du bruit, le fait que la star du PSG et de l’équipe de France entre brutalement dans la bataille changeait totalement la donne. Même si les autres internationaux tricolores étaient muets, tout comme Didier Deschamps, Kylian Mbappé a un tel poids que forcément sa critique à l’encontre du patron de la FFF était un coup énorme. Vu par 102 millions de personnes et liké 1 million de fois, ce message ouvrait les vannes à ce que l’on appelle désormais l’affaire Le Graët. Et en attendant de savoir ce que fera ce dernier lors de la réunion du comité exécutif prévue ce mercredi à 11h, Kylian Mbappé pourrait avoir encore un rôle énorme à jouer.

Mbappé et Le Graët c'est la guerre

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

A quelques heures de ce rendez-vous décisif, plusieurs voix s’élèvent et laissent envisager un possible boycott de l’équipe de France par Kylian Mbappé si Noël Le Graët reste président de la Fédération Française de Football. Entre les deux hommes, le courant ne passe plus, et cela depuis bien avant les déclarations sidérantes de NLG sur Zinedine Zidane. On se souvient notamment du refus de l’attaquant du PSG de participer à une opération de communication de sponsors des Bleus dont il n’appréciait pas le message, ou de sa sidération des déclarations de Le Graët sur le racisme dans le football, suite aux attaques subies par Mbappé après l’Euro 2021. Cette fois trop c’est trop, et à en croire certains, le meilleur buteur du Mondial 2022 serait prêt à mettre son poids dans la balance pour un changement de président à la tête de la FFF. C’est notamment le cas de Daniel Riolo.

Au micro de RMC, le journaliste explique que Kylian Mbappé pourrait être tenté de ne plus accepter de porter le maillot de l'équipe de France sous la présidence Le Graët, ce qui serait évidemment un énorme gâchis. « Si Le Graët continue de s’accrocher, et je le crois capable de le faire, à quoi on va arriver ? A ce que, et honnêtement j’y crois, Kylian Mbappé boycotte l’équipe de France ? Je le crois capable de faire quelque chose comme cela. On a dit à quel point son tweet avait été extrêmement important, mais je ne crois pas que Didier Deschamps ait apprécié cette intervention. Mbappé qui clashe son président en passant au-dessus du sélectionneur, je pense que Deschamps n’a pas aimé. N’oublions pas que Deschamps est un soutien de Le Graët. 48 heures après les premiers faits, il ne s’est pas prononcé, il reste solidaire de son entretien. Mais de quel homme est-on en train de parler ? Moi j’imagine Kylian Mbappé, futur capitaine des Bleus, j’imagine capable de boycotter l’équipe de France en disant qu’il ne joue pas pour cette équipe tant que c’est lui qui est le président avec tout ce qu’il représente, moi je crois que Kylian Mbappé en est capable », annonce Daniel Riolo, lequel a évidemment ouvert les vannes à des réactions virulentes sur les réseaux sociaux.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

Car cet éventuel boycott de l'équipe de France par Kylian Mbappé ne fait pas l'unanimité. « Il se portera contre Le Graet, mais ne boycottera pas l’EDF c’est trop important pour lui », « S’il le fait, c’est courageux, mais il faudrait arrêter de lui mettre la pression sur tout à ce jeune homme! Laissez-le faire son job qu’il fait avec talent:jouer au football », « Ridicule sur le coup mdrrr, qu’est-ce qu’il s’en tape du président lui. Il a dérapé, Mbappé l’a remis sur les rails, et ça s’arrête là. Kylian, il s’en fout de qui est à la tête de la FFF. Il veut juste écrire son histoire avec les Bleus », « En langage décodé, Riolo inciterait Mbappé a boycotter l'EDF pour qu'il l'aide à faire virer ses ennemis Le Graët et Deschamps. Pour ensuite aider son poto Platini à prendre les rênes. C'est plus clair! », le débat n'est vraisemblablement pas terminé, surtout si Noël Le Graët reste à son poste ce mercredi.