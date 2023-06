Mbappé vs Gibraltar ‍: Vous n’êtes pas contents ‍? Triplé ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est annoncé remonté comme un coucou, et ce n'est pas uniquement en raison de son actualité au PSG. L'attaquant français a envie de faire fermer des bouches contre Gibraltar.

Après une saison éprouvante avec une Coupe du monde au milieu, l’équipe de France va tenter de mettre un dernier coup de collier avec des matchs face à Gibraltar et la Grèce. Ce vendredi soir, c’est rendez-vous à Faro pour affronter la modeste formation à la frontière de l’Europe. Une confrontation qui n’occupe pas vraiment les esprits, même si les troupes de Didier Deschamps ont parfois été peu brillants face à des adversaires de toute petite mesure. Mais l’actualité tourne plus autour du mercato en ce qui concerne les Bleus, et l’équipe de France semble un peu passer au second plan. Méfiance donc même si, pour Vincent Duluc, Kylian Mbappé, au coeur des rumeurs sur son avenir en raison d’une actualité qu’il a lui-même entretenue, va vouloir mettre les choses au clair sur son implication sportive.

Pas question d’être remplaçant ou d’être sur la retenue pour son avant-dernier match de la saison, l’attaquant des Bleus compte frapper fort. Déjà très offensif en conférence de presse ce jeudi en tant que capitaine, le joueur du PSG a bien fait comprendre que ses récentes sorties étaient parfaitement justifiées à ses yeux et qu’il savait parfaitement ce qu’il faisait, et tant pis pour ceux qui n’avaient pas toutes les données et ne comprenaient pas sa position.

Mbappé est fait d'un métal différent

« La bonne nouvelle, pour l’équipe de France, reste que son capitaine est fait d’un métal particulier. Chaque fois qu’il s’est trouvé au coeur d’une tempête, qu’il l’ait ou non suscitée, il a fait tomber la foudre le match suivant, comme si après les images et les mots, le terrain lui permettait de mettre des sous-titres et des points sur les « i » : franchement, s’il est aussi bon ce soir qu’il était agacé hier, les gars de Gibraltar ne vont pas rigoler », annonce le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc, pour qui Mbappé va faire parler la poudre ce vendredi soir.