Mbappé va cartonner à l’Euro, la France remercie le PSG

Par Eric Bethsy

En conflit avec le Paris Saint-Germain, et moins performant pendant ses derniers mois dans la capitale, Kylian Mbappé n’aborde pas l’Euro dans les meilleures conditions. Rien d’inquiétant pour Pascal Dupraz, persuadé que l’attaquant français retrouvera son meilleur niveau en Allemagne.

En pleine préparation de l’Euro, l’équipe de France suscite pas mal d’interrogations. Sans parler des pépins physiques des uns et des autres, certains joueurs ne traversent pas la meilleure période de leur saison. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé qui a plutôt déçu pendant ses derniers mois au Paris Saint-Germain. Et dont le conflit avec son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a bloqué le versement de son salaire et d’une prime, pourrait le perturber.

🗣💬 "Mbappé n'avait plus envie de jouer au PSG depuis 1 an. Il va vouloir mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas des problèmes de pourboires qui vont le mettre mal"



Dupraz ne croit pas que l'attaquant français va être perturbé à l'Euro malgré l'agitation autour de lui. pic.twitter.com/8Ek2Z7QkgI — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 1, 2024

Pas de quoi inquiéter Pascal Dupraz, persuadé que le futur Merengue sera revanchard et reposé. « Il aura la tête à l'Euro, a annoncé le consultant de RMC. Le problème c'est que depuis le mois d'août dernier, il n'avait déjà plus envie de jouer au PSG. Donc quand vous n'avez plus envie de jouer au club qui vous paye, eh bien fatalement vos performances... Parce que la tête fait marcher le reste. Fatalement, ses performances ont été très bonnes puisqu'il a marqué 44 buts, mais on a davantage souligné son égocentrisme sur le terrain. »

Le PSG ne perturbera pas Mbappé

« Et puis son entraîneur, pour la première fois au PSG, l'a mis de temps en temps sur le côté. Le PSG, c'est deux salles deux ambiances par rapport à l'Euro. Parce qu'à l'Euro, croyez-moi il va être motivé et il va mettre tout le monde d'accord. Pourquoi ? Parce que le PSG l'a ménagé. Ce n'est pas ses petits problèmes de pourboires qui vont le mettre mal. On lui doit deux mois de salaire, c'est du pourliche pour lui, ce n'est rien du tout », a rassuré Pascal Dupraz pendant que le Real Madrid se prépare à officialiser la signature de Kylian Mbappé en début de semaine prochaine.