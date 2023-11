Mbappé se met le PSG et le Real dans la poche ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Et si Kylian Mbappé avait tout calculé ? En fin de contrat en juin 2024, l'attaquant du PSG s'offre ainsi la possibilité de négocier du mieux possible, et notamment sur sa participation aux Jeux Olympiques de Paris.

« J'ai toujours voulu jouer les JO. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon employeur qui décide ». Désireux de venir lors de la conférence de presse de l’équipe de France pour parler de son pays, Kylian Mbappé a été servi avec une question mêlant mercato et son avenir avec sa sélection. Même s’il reste un prodige encore jeune, l’attaquant du PSG n’a plus l’âge d’être sélectionné avec les Espoirs en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, nul doute qu’il sera pris s’il a la possibilité de rejoindre l’équipe de France après l’Euro afin d’obtenir une médaille d’or toujours très prisée dans la légende des JO, même si le football n’y est pas reconnu comme une épreuve majeure et ne permet pas aux meilleurs joueurs du monde de s’y affronter. Néanmoins, avec un évènement à Paris, de nombreuses stars comme Antoine Griezmann rêvent de pouvoir disputer ce tournoi.

La priorité aux JO, le Real et le PSG sont prévenus

Mais comme l’a expliqué Kylian Mbappé, c’est au club de décider de cette possibilité, ou non. Toutefois, concernant le meilleur buteur de l’histoire du PSG, il possède une situation avantageuse qui lui permet de négocier cette partie de son contrat. En effet, selon Defensa Central, la possibilité de disputer les JO fait partie des discussions à mener avec le Real Madrid en cas d’arrivée l’été prochain en fin de contrat. Ce serait même, en dehors des considérations financières, le point premier placé par Mbappé sur son éventuel futur contrat, assure le journal espagnol. Nul doute que ce point viendra également dans les discussions si jamais le PSG arrivait à s’asseoir à la table des négociations pour une éventuelle prolongation.

En raison de sa position de force, Kylian Mbappé s’offre donc la possibilité de disputer les Jeux Olympiques s’il négocie bien son avenir. Ce sera toutefois un bras de fer intéressant à suivre, car si par exemple un accord venait à être trouvé avec le Real, cela voudrait dire que le club espagnol ne récupèrerait pas sa recrue vedette avant le mois de septembre, le tournoi olympien se terminant le 10 août, et Mbappé devant tout de même prendre quelques semaines de vacances après une saison forcément longue. Un sacrifice que le Real serait tout de même prêt à prendre si cela permet de s’assurer la signature d’un attaquant qu’il suit depuis des années désormais. De quoi rendre tout le monde heureux ?