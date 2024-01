Mbappé patron des Bleus, Deschamps enfonce Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Nommé capitaine de l’équipe de France en mars dernier, Kylian Mbappé donne entière satisfaction à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus ne regrette absolument pas sa décision alors que son cadre Antoine Griezmann aurait lui aussi mérité le brassard en sélection.

Antoine Griezmann est-il reconnu à sa juste valeur ? Le débat refait surface après les récents exploits du Français. Le soldat de Diego Simeone est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid. De quoi récompenser son parcours et son excellente saison dans la capitale espagnole, où le natif de Mâcon s’est encore distingué jeudi avec un joli but contre le Real Madrid (4-2 ap) en Coupe du Roi.

Manu Petit accuse Rothen de ne pas mettre Griezmann à la hauteur de Mbappé.



🗣️ "Je remets en doute ton honnêteté intellectuelle et professionnelle concernant certains dossiers et certaines personnes. Tu privilégies tes copains"



Le podcast est dispo ▶️ https://t.co/mSGA1nEKyP pic.twitter.com/4FgbZtKlvQ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 19, 2024

Un tel joueur aurait sans doute mérité davantage de reconnaissance durant sa carrière. Et l’on ne parle pas seulement de distinctions individuelles. Après le départ en retraite internationale d’Hugo Lloris, Antoine Griezmann représentait le candidat idéal pour récupérer le brassard en équipe de France. Un statut pourtant confié à Kylian Mbappé en mars dernier. Quelques mois plus tard, et malgré les états d’âme du Madrilène après sa décision, le sélectionneur Didier Deschamps ne regrette pas d’avoir choisi l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Deschamps assume totalement

« Cette responsabilité ne lui pèse pas sur les épaules, a commenté le technicien dans le magazine GQ. Il a la capacité à faire le lien entre les jeunes et les moins jeunes, sur et en dehors du terrain. Neuf mois se sont écoulés et je constate, même si je n’avais pas de doute, que Kylian capitaine, c’est une bonne chose pour l’équipe de France. Cela fait déjà bientôt sept ans qu’il est en équipe de France. Il a eu le temps de voir et d’entendre, notamment Hugo Lloris et Raphaël Varane avec qui il avait une très bonne relation. Il a très bien pris ce relais. Il est investi dans sa mission, notamment quand il s’agit de mettre à l’aise les jeunes. » Rappelons qu’Antoine Griezmann avait hérité du statut de vice-capitaine des Bleus.