Mbappé pas encore Roi de France, le violent rappel à l'ordre

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est passé au travers de son match face au Danemark ce dimanche soir en Ligue des Nations. Son attitude a aussi agacé certains fans et observateurs des Bleus.

L'équipe de France en a terminé avec la Ligue des Nations. Une campagne bien difficile pour les tenants du titre, qui ont en plus failli être relégués en Ligue B. Les hommes de Didier Deschamps ont sombré ce dimanche soir au Danemark. Kylian Mbappé, titulaire, n'aura pas su faire la différence malgré quelques belles opportunités. Son manque de lucidité dans le dernier geste, tout comme son attitude, ont parfois agacé. Les fans et autres observateurs lui reprochent son côté boudeur et parfois désintéressé des actions auxquelles il ne fait pas partie. S'il n'est plus très loin de devenir le patron incontournable des Bleus, Mbappé ne l'est pas encore totalement. Et ça, Jérôme Alonzo aimerait que le joueur du PSG en ait conscience.

Mbappé, il y a encore du boulot !

3 IN A ROW 👑

Proud to feature on the cover again #FIFA23

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/t71RGY7sBZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 19, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le cas Mbappé. « J'ai toujours pensé que dans un vestiaire, le pouvoir ne se prend pas. Les joueurs le donnent. Le vestiaire fait de toi un patron. J'en ai vu des tas arriver en disant qu'ils étaient les patrons. Mais ils ont dégagé. Un joueur doit être adoubé par son groupe. Il est sur la bonne voie et l'équipe de France lui appartiendra un jour. Pour l'instant, je trouve que quand ça va mal et que c'est dur, il perd en simplicité et en efficacité. Il perd même en empathie. Il ne dégage pas les mêmes choses autour de lui. Les clés du camion, il les aura quand les autres auront décidé de lui donner entièrement. Ce n'est pas lui qui décidera », a notamment indiqué Jérôme Alonzo, qui espère que Kylian Mbappé simplifiera certaines choses dans son jeu et son comportement pour devenir le vrai patron des Bleus dans le futur.

Galtier prévient Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Autant dire que le prodige français sera très attendu au Mondial à partir du mois de novembre, mais également avec le PSG dans les prochaines semaines. Au passage, Christophe Galtier a profité de la trêve internationale pour demander à ses joueurs offensifs, et donc forcément son numéro 7, d'être plus efficace dans la finition. Malgré son nombre impressionnant de buts marqués depuis le début de la saison, le Paris SG pêche encore dans ce domaine selon son entraineur. « J’insiste beaucoup sur la manière dont on doit attaquer, la manière d’être plus tueurs, car on crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers match », a prévenu Christophe Galtier sur la chaine de son club. Sans remuer le couteau dans la plaie, Kylian Mbappé sait que les occasions se font moins fréquentes dans les grands matchs, et qu'il faut savoir être impitoyable dans les rendez-vous majeurs. Et malgré son compteur buts qui grimpe de manière vertigineuse, ses occasions décisives manquées contre Manchester United ou le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, lui sont parfois rappelées...