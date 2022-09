La ministre des sports humilie les footballeurs, la polémique enfle

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2022 au Qatar ouvrira ses portes le 20 novembre prochain. L'événement est déjà très critiqué par les observateurs mais aussi certains acteurs du monde du football.

Dans quelques semaines maintenant, l'équipe de France remettra officiellement en jeu son titre au Mondial au Qatar. Les Bleus ne sont pas dans la forme de leur vie mais tenteront néanmoins d'afficher un beau visage. Cette édition au Qatar continue en tout cas de faire pas mal parler. Le pays de la péninsule arabique se voit reprocher le traitement des ouvriers sur les différents chantiers et le fait de ne pas avoir du tout respecté les normes environnementales. Les matchs de ce Mondial se disputeront dans des conditions peu écologiques, avec l'aide de la climatisation dans les stades. Pour ne rien arranger, le Qatar est vivement critiqué pour ne pas assez respecter les droits de l'homme. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer l'organisation de la Coupe du monde dans un pays comme le Qatar. Des joueurs phares du monde du football sont même de plus en plus sollicités pour prendre position et faire bouger les choses.

Amélie Oudéa-Castéra, la sortie ne passe pas du tout

"Les joueurs de l'équipe de France de foot ne sont pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer. Elever leur niveau de conscience, ça me semble souhaitable, mais sans leur en demander trop", ajoute Amélie Oudéa-Castéra, toujours sur la Coupe du monde au Qatar#Lespritsport pic.twitter.com/R6f6LCBWJR — France Inter (@franceinter) September 25, 2022

Pour la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, inutile d'en demander trop aux footballeurs. Comme elle l'a indiqué au micro de France Inter, les acteurs du jeu ne sont pas des hommes politiques : « Les joueurs de l'équipe de France de foot ne sont pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer. Elever leur niveau de conscience, ça me semble souhaitable, mais sans leur en demander trop ». Une prise de parole qui a très vite fait parler dans le monde du football. Thomas Monconduit, joueur de l'ASSE, n'a pas tardé à répondre sur son compte Instagram : « On s'excuse d'être trop con... En gros ‘tape dans le ballon et ferme ta gueule’. Il est évident qu’avec ce genre de mentalité, on n’avancera pas ! Nous, on vous demande de prendre les bonnes décisions pour l’avenir de notre planète et vous n’êtes pas foutu de le faire… Merci les politiques ». Pierre Lescure, lui, y est allé de son : « Quel mépris dingue! », quand Ludovic Obraniak a préféré rester dans la retenue : « Comment vous dire Mme la Ministre… ». Brahim Thiam, lui, a lâché les chevaux : « Mépris et condescendance, la DAME qui donne des leçons à certains footballeurs certainement plus compétents qu'elle à l'heure actuelle, quel avis CATASTROPHIQUE et HONTEUX ».

Pour la ministre des sports, qui en son temps avait justifié l'injustifiable scandale de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, cette polémique arrive au moment où Amélie Oudéa-Castéra s'est multipliée ces derniers jours dans les médias pour donner son avis sur les récentes affaires liées au football. Un petit surmenage qui explique peut-être ces propos tout de même très condescendants à l'égard des footballeurs.