Mbappé et la France, Deschamps est l'anti-Riolo

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est de nouveau réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres face aux Pays-Bas et l'Ecosse. Didier Deschamps attend beaucoup de ses hommes.

Les Bleus ont une très belle occasion de valider quasi certainement leur billet pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas. Un déplacement périlleux face à une jeune équipe qui sera revancharde après un match aller totalement raté. Didier Deschamps espère pouvoir compter sur ses meilleurs éléments. Problème, depuis quelques matchs maintenant, Kylian Mbappé ne marque plus. Ce dimanche soir face au Stade Rennais, il a même raté l'immanquable en duel avec Steve Mandanda. Une situation qui fait pas mal parler les fans et observateurs. Cependant, Didier Deschamps ne veut pas s'inquiéter pour le joueur de 24 ans.

Mbappé, Deschamps n'a aucun doute

Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus a apporté tout son soutien à Kylian Mbappé. Inutile selon lui de paniquer ou d'évoquer un éventuel problème extra-sportif comme l'avait affirmé Daniel Riolo: « Il n’est pas dans une période d’efficacité comme il l’est souvent. Pour un joueur comme lui, ça se voit un peu plus. Il a été plus disponible, plus mobile et répété les efforts. Ce serait très bien s’il retrouve son efficacité avec nous. Il est en pleine possession de ses moyens même s’il a eu sa petite blessure à la cheville mais avec tout ce qu’il a eu durant cet été, il a le droit d’avoir, dans ces cadences de matchs infernales, une période où il est un peu moins bien et un peu moins efficace. Il a le sourire, il est heureux d’être là et il a un rôle important avec l’équipe de France ».

A noter qu'Ousmane Dembélé a aussi pris la défense de son ami et coéquipier, précisant que Kylian Mbappé était fatigué après avoir enchainé beaucoup de matchs en peu de temps en ce début de saison. D'autant plus que le champion du monde 2018 a toujours l'excuse d'une préparation tronquée par la sanction décidée par Nasser Al-Khelaifi de le coller au placard pendant plus d'un mois compte tenu du flou sur sa situation contractuelle au PSG. Souvent revigoré par le maillot tricolore, Mbappé a deux matchs pour se refaire une santé morale et physique, et surtout retrouver le chemin des filets.