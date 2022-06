Mbappé et Benzema fâchés, El Chiringuito frappe fort

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole cherche les problèmes avec l'équipe de France, se moquant d'une éventuelle embrouille entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Ce dernier est ciblé depuis qu'il préféré rester au PSG plutôt que rejoindre le Real Madrid.

Grâce à une accolade diffusée immédiatement par les médias de la fédération française de football, Kylian Mbappé et Karim Benzema se sont retrouvés avec le sourire à Clairefontaine en début de semaine. A l’heure d’affronter le Danemark en Ligue des Nations, les deux joueurs sont attendus comme titulaires avec l'équipe de France afin de faire parler leur complicité évidente sur le terrain. Le Parisien comme le Madrilène ont pu s’expliquer dans la semaine, et KB9 a bien compris quelles avaient été les motivations du joueur du PSG pour rester dans la capitale, et tenter d’y soulever la Ligue des Champions dans un projet dont il sera le centre.

L'histoire d'amour est finie ?

Une compréhension qui ne saute pas aux yeux selon la presse espagnole, qui a pris une image d’un reportage de la FFF pour en faire des conclusions assez osées. Dans un message digne d’une « telenovela », El Chiringuito a souligné que Karim Benzema et Kylian Mbappé n’étaient tout simplement pas assis à proximité dans le bus de l’équipe de France. Le message est dès lors lapidaire. « Benzema se sépare de Mbappé. Une image vaut plus que 1000 mots. L’histoire d’amour est finie ? », demande l’émission qui ne parle que de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid depuis un an. Bien évidemment, le caractère dramatique est mis au second degré, mais le message est tout de même passé.

Néanmoins, la contradiction est tout de même vite tombée, sachant que d’autres images de ce même reportage montraient KB9 et Mbappé discuter longuement lors de l’échauffement ou même de constater que, malgré ses grosses sollicitations récentes, Benzema avait voulu être aligné en même temps que le joueur du PSG ce vendredi soir face au Danemark. Mais surtout l’émission espagnole s’est vu rappeler son propre sondage, où 95 % de ses suiveurs avaient déclaré en avoir marre d’entendre parler de Mbappé par les journalistes de la chaine à longueur de temps.

Pour la suite, et l’émission de ce vendredi soir, il suffit d’imaginer ce qui sera analysé si jamais Mbappé ou Benzema oublient de faire la passe à l’autre sur une action du match de l’équipe de France, ou s’il y a un geste de dépit après une mésentente. Une source inépuisable de rebondissements, même si le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid est bien terminé.