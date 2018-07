Mbappé envoie Cristiano Ronaldo et Messi vers la retraite

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Finaliste de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France est parvenue jusqu’à la dernière marche grâce à un collectif soudé.

Alors que l’on encensait les qualités offensives des Bleus, un seul attaquant est vraiment sorti du lot pour le moment. Il s’agit bien sûr de Kylian Mbappé, l’une des sensations de la compétition. L’attaquant du Paris Saint-Germain a impressionné le monde entier par ses accélérations, ses gestes techniques et sa lucidité face au but adverse. De quoi éclipser les stars attendues. A tel point que Youri Djorkaeff parle déjà de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar au passé.

« Aujourd’hui, il y a Mbappé et les autres, a estimé le champion du monde 1998 interrogé par Le Figaro. Pour moi, il a amené son jeu dans une dimension qui l’installe aux côtés des plus grands. À lui de continuer comme ça. Il est au service du collectif, amène sa folie, fait des différences hors norme. Quand tu vois Messi, Ronaldo ou Neymar qui sont pratiquement obsolètes par rapport à ce que fait Mbappé (sourire)… Il leur a mis un coup de vieux. Je suis content, car c’est ça, le football. Il a encore des étapes à franchir, mais il sera le meilleur joueur du monde. Je suis impressionné par son jeu sans ballon, ce qu’il fait à la perfection. » Espérons que le Parisien récidivera en finale contre la Croatie dimanche (17h).