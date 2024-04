EdF ‍: Luxembourg et Canada, la France va préparer l’Euro au petit trot

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Sous réserve de confirmation officielle, la France a prévu d'affronter le Canada et le Luxembourg pour se chauffer avant l'Euro 2024.

Le programme de l’équipe de France avant l’Euro est désormais sur le point d’être connu. D’après les indiscrétions de L’Equipe, Didier Deschamps a mis sur pied deux matchs amicaux qui sont encore à confirmer officiellement par la FFF. Les Bleus affronteront le Luxembourg le jeudi 6 juin à Metz, puis le Canada le dimanche 9 juin à Bordeaux pour essayer de monter en puissance avec l’Euro. Un programme loin d’être trop musclé, alors que le sélectionneur national ne sait pas encore dans quel état il retrouvera ses troupes à l’issue de la saison en club.

Lors des derniers grands évènements, « DD » a souvent été privé de joueurs sur blessures, et il ne souhaite clairement pas affronter des adversaires trop forts afin de ne pas prendre trop de risques et de prendre aussi de la confiance. Les Tricolores auront l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne dans leur groupe, qu’ils affronteront dans cet ordre. Les derniers accords pour ces deux matchs n’ont pas encore été officialisés, mais le profil des équipes rencontrées convient en tout cas à Didier Deschamps, qui se sait, comme son équipe, très attendu pour cet Euro 2024 en Allemagne.