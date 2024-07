Mbappé a choqué le vestiaire, les révélations de L'Equipe

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Moins de 24 heures après l'élimination des Bleus lors de l'Euro 2024, la manière dont Didier Deschamps a tout misé sur Kylian Mbappé est contestée. Le joueur de 25 ans a eu des privilèges par rapport à ses coéquipiers et ça a choqué.

C'est un constat, et surtout pas une accusation, mais le sélectionneur français a décidé lors de cet Euro que pour s'imposer, il fallait confier les clés de l'équipe à son capitaine, Kylian Mbappé. Un choix assumé par Didier Deschamps, puisque le joueur a même reconnu que c'est lui qui avait demandé à être remplacé lors du match contre le Portugal et pas le sélectionneur national, lequel était prêt à le laisser aller jusqu'au bout de la rencontre. Mais après la sortie de route de l'équipe de France contre l'Espagne, match durant lequel l'attaquant tricolore n'a pas répondu aux attentes, certaines voix du vestiaire ont visiblement décidé de se faire entendre pour contester la stratégie du « tout pour Mbappé ». Car Loïc Tanzi révèle que quelques situations ont agacé quelques coéquipiers du nouveau joueur du Real Madrid.

Le statut de Kylian Mbappé a agacé d'autres joueurs

Le journaliste du quotidien sportif révèle ainsi que Didier Deschamps, sentant que son groupe se fissurait un peu durant la préparation à l'Euro 2024, avait décidé de redistribuer les places dans le vestiaire...sauf pour Kylian Mbappé entouré de ses plus proches amis au sein de l'effectif tricolore. « Ils sont quatre, avec le capitaine, à ne pas bouger. Nouvel étonnement chez certains coéquipiers, explique notre confrère, qui raconte une autre anecdote toujours sur ce sujet. Quand Mbappé zappe logiquement une séance physique à Clairefontaine à cause d'un dos douloureux, quelques membres influents du groupe demandent que le capitaine montre l'exemple et rattrape les exercices le lendemain. Refus du sélectionneur. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Globalement, Didier Deschamps aurait été nettement plus cool concernant Kylian Mbappé, que pour certains autres joueurs. Alors tant que cela gagnait, tout était pardonné et l'effectif n'avait pas grand-chose à dire de cette stratégie décidée par le sélectionneur national. Mais forcément, le scénario de cet Euro 2024 a changé la donne et tout ce qui était mis sous le tapis ressort peu à peu. « Didier Deschamps s'est parfois montré sévère avec des joueurs, sur leur niveau d'intensité à l'entraînement notamment. Jamais avec Mbappé. Toutes ces scènes de vie sont insignifiantes lorsque le patron fait gagner l'équipe. Elles créent des frustrations lorsque ce n'est plus le cas », fait remarquer Loïc Tanzi. Les deux mois de pause pour l'équipe de France feront donc le plus grand bien afin de calmer les choses, le prochain rendez-vous étant fixé au 6 septembre avec un France-Italie de gala au Parc des Princes dans le cadre de la Ligue des Nations.