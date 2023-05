Maignan séduit toute la France, sauf une légende des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Mike Maignan s'est imposé comme le gardien titulaire de l'Equipe de France et, ce sans la moindre discussion possible. Fabien Barthez apprécie aussi son jeune compatriote, néanmoins il lui donne encore quelques progrès à faire pour concurrencer Courtois.

Depuis début 2023, l'ère Maignan a succédé à l'ère Lloris dans les buts de l'Equipe de France. Mike Maignan a pris la place de titulaire après la retraite internationale du portier de Tottenham. Un choix logique que certains auraient même réalisé avant le Mondial 2022. Brillant à Lille et encore plus à Milan, Mike Maignan semble parti pour durer en bleu. En club, il a su être très performant pour guider les Rossoneri vers les demi-finales de Ligue des champions cette saison. Des prestations qui le placent haut dans la hiérarchie mondiale au poste de gardien de but.

Barthez veut un Maignan parfait en club

Fabien Barthez partage plutôt l'enthousiasme des supporters français et milanais. Comme tout le monde, il estime que l'Equipe de France a de la chance de l'avoir au poste. Toutefois, si certains observateurs font de Maignan un portier invincible, ce n'est pas le cas de Barthez. L'ancien gardien de l'OM juge son jeune collègue légèrement perfectible, prenant pour exemple le but concédé face à Lautaro Martinez en C1. Un exemple de ce qui le sépare encore de Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde actuellement pour Barthez.

💬 "Les gardiens d'aujourd'hui manquent de personnalité. Mike ? J'adore son jeu et sa posture. Quand il joue, c'est lui ! Maintenant, il faut passer un palier avec l'équipe de France"



Barthez donne son avis sur Mike Maignan et la génération de portier actuelle. pic.twitter.com/DYzQhdwvBk — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 26, 2023

« On est très bien avec Mike, j'adore son jeu, sa posture. C'est lui quand il joue, il n'y a rien de scolaire. Maintenant, il arrive en équipe nationale. Ceux qui ont été en équipe de France le savent, c'est encore un ton au-dessus. J'ai une énorme confiance en Mike, mais on va maintenant voir ce que ça donne. On a vu son dernier match de Ligue des champions : il manque encore quelque chose. Ce but, il ne faut pas le prendre (la frappe premier poteau de Martinez en demi-finale retour de C1) [...] La réalité, c'est qu'il faut faire gagner des matchs », a analysé le champion du monde 1998 dans le Super Moscato Show sur RMC. Un conseil à suivre au sérieux venant de celui qui faisait gagner la C1 à l'OM il y a 30 ans mais qui a surtout révolutionné l'approche du poste de gardien en bleu de 1994 à 2006.