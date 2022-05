Maignan se paye Benzema, retrouvailles salées chez les Bleus ?

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan a remporté la Serie A en battant Sassuolo ce dimanche. Un autre titre de champion pour Mike Maignan après celui décroché avec Lille la saison passée.

L'AC Milan est de nouveau sur le toit d'Italie, onze ans après. En effet, les Lombards ont décroché ce week-end le 19ème Scudetto de leur histoire en battant Sassuolo (3-0). Un sacre notamment permis par un état d'esprit collectif impressionnant et des individualités au rendez-vous. On peut noter les apports de Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Theo Hernandez mais surtout de Mike Maignan. L'ancien portier du LOSC a fait plus que le job pour sa première saison avec l'AC Milan. De quoi s'installer confortablement en tant que numéro 2 en équipe de France. Une équipe de France que Milke Maignan rejoindra prochainement pour préparer des matchs de Ligue des Nations. Cependant, l'un de ses derniers posts Instagram pourrait le mettre dans une situation embarrassante auprès de... Karim Benzema.

Maignan, un post qui va trop loin ?

M.Maignan sur son compte insta.. Décidément tout part sérieusement en vrille pour DD à quelques mois de la CDM.. le prochain stage, heureusement très prochainement, arrive à point pour siffler la fin de la récré 😏 pic.twitter.com/QMB7rnfBN3 — DidierRoustan (@DidierRoustan) May 23, 2022

Il y a quelques mois, Karim Benzema faisait une sortie remarquée dans laquelle il se comparait à Olivier Giroud. Sur le ton de l'humour, le joueur du Real Madrid indiquait être une Formule 1 et Giroud un karting. Une sortie qui avait fait pas mal de bruit et ce, fort logiquement. Depuis, certains n'hésitent pas à prendre cette sortie pour s'en amuser. Mike Maignan l'a fait ces dernières heures en prenant une photo avec Olivier Giroud dans le vestiaire de l'AC Milan après le titre en Serie A décroché ce dimanche. On peut voir écrit comme post : « J'aime bien ce genre de karting ». Un post qui fait pas mal réagir et qui promet peut-être des retrouvailles spéciales avec Karim Benzema en équipe de France. C'est en tout cas la peur de Didier Roustan, qui indiquait sur son compte Twitter : « M.Maignan sur son compte insta.. Décidément tout part sérieusement en vrille pour DD à quelques mois de la CDM.. le prochain stage, heureusement très prochainement, arrive à point pour siffler la fin de la récré ». Pour rappel, l'équipe de France lancera sa campagne 2022-2023 de Ligue des Nations contre le Danemark le 3 juin, la Croatie le 6 juin, l'Autriche le 10 juin, puis encore la Croatie le 13 juin.