EdF : Mbappé capitaine, Deschamps lui donne le brassard et le micro

Didier Deschamps a tranché, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’Equipe de France et prend la succession d’Hugo Lloris.

Le sélectionneur de l’Equipe de France avait deux options pour succéder à Hugo Lloris et à Raphaël Varane, respectivement capitaine et vice-capitaine et qui ont pris leur retraite internationale après la Coupe du monde au Qatar. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étaient deux sérieux prétendants au brassard de capitaine, et c’est donc l’attaquant du Paris Saint-Germain qui a eu les faveurs de Didier Deschamps. Selon L’Equipe, le sélectionneur des Bleus a pris sa décision lundi soir, après avoir échangé sur le sujet avec les deux principaux intéressés. Mais à en croire les informations de RMC, la décision de Didier Deschamps est en vérité entérinée depuis plusieurs semaines dans l’esprit du sélectionneur national, qui souhaitait simplement acter cette décision avec les deux joueurs avant de l’officialiser avant le match entre les Pays-Bas et l’Equipe de France en qualification à l’Euro 2024.

Le choix de nommer Mbappé capitaine ne date pas d'hier

« Deschamps avait déjà son idée en tête sur le capitanat avant le rassemblement débuté ce lundi à Clairefontaine » confirme la radio. « Mais il tenait à se donner un temps de réflexion supplémentaire et vraiment prendre sa décision lundi » ajoute RMC, pour qui Kylian Mbappé coche toutes les cases aux yeux de Didier Deschamps afin de devenir le nouveau capitaine de l’Equipe de France. D’abord, il est un leader qui monte en puissance. Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé s’est affirmé lors de la Coupe du monde au Qatar comme l’un des tauliers de l’Equipe de France et tout le monde se rappelle sa prise de parole dans le vestiaire à la mi-temps du match contre l’Argentine.

De plus, l’art de communiquer de Kylian Mbappé est très apprécié par le staff tricolore, qui sait que ce domaine est important pour un capitaine de sélection, avec toutes les conférences de presse qui incombent aux capitaines. Kylian Mbappé a prouvé depuis le début de sa carrière à quel point il était à l’aise face aux caméras et derrière les micros. Même si certaines prises de position, et notamment dans l'histoire des droits à l'image et du sponsoring des Bleus, ont aussi mis le feu au camp tricolore. Pas de doute, l’attaquant du PSG a en tout cas l'étoffe d'un leader, ce que personne ne pourra lui contester. Même si cela n'empêche pas Antoine Griezmann d'avoir affiché la volonté de porter le brassard, au moins pour les deux prochaines années avant l'Euro 2024 et la probable fin de sa carrière internationale.