Lloris, Mbappé, Varane, la France prépare une Dream Team pour les JO

L’été prochain, l’Equipe de France tentera de remporter la médaille d’or à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec une équipe version All-Star ?

Contrairement à la dernière édition des Jeux Olympiques, l’Equipe de France devrait présenter une équipe très compétitive. Et pour cause, il n’est pas question pour la FFF de manquer ce rendez-vous prestigieux à domicile et l’ambition est clairement d’aligner les meilleurs joueurs tricolores afin de glaner la médaille d’or. Pour rappel, les sélections doivent être composés de joueurs nés après le 1er janvier 2001 à l’exception de trois jokers plus âgés.

Une équipe de France très compétitive aux JO de Paris ?

Sylvain Ripoll aura l’embarras du choix même s’il faudra encore convaincre les clubs de libérer les joueurs puisque les Jeux Olympiques ne sont pas un évènement de la FIFA et par conséquent, les clubs n’ont aucune obligation de libérer leurs joueurs à cette occasion. Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la sélection olympique des Bleus pour les JO de 2024 et explique par exemple qu’un joueur comme Khephren Thuram, né après le 1er janvier 2001, coche toutes les cases pour y participer.

L’identité des trois « jokers » sera une vraie curiosité et à priori, au contraire des JO précédents où Gignac et Thauvin avaient été appelés en renfort, de grosses pointures devraient renforcer les rangs tricolores. Hugo Lloris, qui a mis un terme à sa carrière internationale, se tient prêt à relever cet ultime défi au cas où il y aurait besoin d’un gardien. Même chose pour Raphaël Varane, lequel a également mis un terme à sa carrière internationale mais qui se verrait bien boucler la boucle en concluant sa carrière tricolore avec les Jeux Olympiques.

Varane et Lloris avec Mbappé aux JO 2024 ?

La question de la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques va également se poser même si pour l’attaquant du PSG, la situation est plus complexe car au contraire de Varane et de Lloris, le capitaine des Bleus aura disputé l’Euro dix jours avant. Antoine Griezmann représente aussi une vraie possibilité de joker selon L’Equipe mais comme Mbappé, il aura disputé l’Euro juste avant et rien ne dit que l’Atlético de Madrid le libérera. Si le flou est encore important, Sylvain Ripoll devrait à priori pouvoir composer une équipe qui n'aura absolument rien à voir avec celle qu’il avait péniblement emmené aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.