EdF ‍: Mbappé indigne du brassard, Giovanni Castaldi se fâche

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La trêve internationale n’aura pas été fructueuse pour Kylian Mbappé, qui est totalement passé à côté des deux matchs de l’Equipe de France, samedi contre l’Allemagne puis mardi face au Chili.

La France n’a pas brillé mais a tout de même réussi à gagner le second match, et ce n’est pas grâce à Kylian Mbappé. Ces dernières années, l’attaquant du PSG a régulièrement sauvé les Bleus, ce ne fut pas le cas mardi soir face au Chili à Marseille. Comme contre l’Allemagne trois jours plus tôt, le capitaine de l’Equipe de France est totalement passé à côté de son match. Techniquement mais aussi dans l’attitude, l’ancien Monégasque a livré deux performances très en-dessous de ce que l’on est en droit d’attendre d’un tel joueur. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Giovanni Castaldi ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour le dire. Rejoignant Daniel Riolo, qui a fustigé Kylian Mbappé sur RMC, le journaliste de L’Equipe a tiré à boulets rouges sur le n°7 de Paris.

Au-delà de sa prestation, c’est surtout son attitude indigne d’un capitaine de l’Equipe de France qui a choqué Giovanni Castaldi, qui attend beaucoup plus de lui dans l’optique de l’Euro avec les Bleus. « D’habitude quand il a un échec, Mbappé réagit très vite, c’est l’histoire de sa carrière. Samedi, il n’a vraiment pas été bon contre l’Allemagne mais contre le Chili, il a réussi à faire encore pire ! La première fois qu’on le voit faire un mouvement à la Mbappé, c’est aux alentours de la 80e minute. Il y a des questions d’attitudes qu’on a déjà pu voir en début de saison au PSG qui reviennent aussi et qui interpellent » s'est agacé le journaliste de la Chaîne L'Equipe, avant de poursuivre et de conclure sur le cas Kylian Mbappé.

Giovanni Castaldi tire à boulet rouge sur Kylian Mbappé

« Quand on est le capitaine, que l’on s’est battu pour avoir le brassard, il faut en faire beaucoup plus. On a le droit de rater des matchs, mais pas d’avoir cette attitude. Je veux bien tout entendre, qu’il cible ses matchs, etc. Mais il est capitaine ! Je veux bien entendre que le capitanat, ce n’est que les conférences de presse. Mais non, quand tu es capitaine, que tu sombres contre l’Allemagne et que sur le match d’après tu te fais tourner par le Chili, et ton capitaine regarde ses chaussures. Il doit mettre un doublé, et fin du débat » a soulevé le journaliste de l’Equipe du Soir, très déçu par le rendement et par les attitudes de Kylian Mbappé lors de ce rassemblement du mois de mars. Ce n’est pas le seul, et l’attaquant du PSG sera forcément très attendu lors du prochain rassemblement, d’autant qu’il s’agira de la préparation de l’Euro avec deux matchs amicaux avant le départ pour l’Allemagne.