Les Lyonnais ont eu sa peau, Corinne Diacre dégoûtée

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A l’heure où la Coupe du monde débute, Corinne Diacre a beaucoup de mal à digérer son éviction du poste de sélectionneuse. Les joueuses lyonnaises et Jean-Michel Aulas sont pointés du doigt.

Dégagée de manière spectaculaire par la Fédération Française de Football après la fronde des joueuses et la fragilisation de l’instance avec le départ de Noël Le Graët, Corinne Diacre a pris un véritable coup sur la tête en voyant son rêve de continuer l’aventure avec les Bleues jusqu’à la Coupe du monde s’évaporer brutalement. Si les joueuses de l’équipe de France sont très rapidement passées à autre chose, l’ancienne sélectionneuse a forcément du mal à vivre cette mise en retrait brutale alors que la compétition débute en Océanie cette semaine. Selon ses proches, interrogés par Le Parisien, Corinne Diacre a tout de même beaucoup de mal à digérer ce coup de force réalisé à son encontre par ses joueuses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

« Il y a, chez elle, toujours de l’amertume et de la rancœur par rapport à son éviction survenue à quelques mois du Mondial dans des circonstances s’apparentant, à ses yeux, à un putsch fomenté par certaines joueuses. Elle n’est pas dupe. Elle sait depuis longtemps que les Lyonnaises voulaient sa peau après l’échec en Coupe du monde 2019. Ses mauvais rapports avec l’influent Jean-Michel Aulas n’ont, à l’évidence, pas arrangé son cas », assène son entourage, qui sait que le retour sur terre a été difficile pour l’ancienne arrière de l’équipe de France dans les années 1990, qui selon ses amis, n’a pas regardé pas les matchs des Bleues pendant la préparation.

Diacre refuse des postes de sélectionneuse

Pour s’occuper, Corinne Diacre garde des sollicitations de la FIFA et de l’UEFA en tant qu’observatrice sur des matchs internationaux, et a même été draguée par quelques sélections féminines. Selon Le Parisien, plusieurs pays, notamment en Asie, l’ont approché en ce sens, mais elle n’y a pas a trouvé son compte, notamment en terme d’ambition sportive. Difficile de trouver une équipe aussi compétitive que la France, alors que Diacre ne ferme toujours pas la porte au football masculin non plus. Mais pour l’heure, c’est de loin qu’elle va suivre le Mondial en Australie, où elle se voyait forcément déjà il y a seulement quelques mois de cela.