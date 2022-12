CdM : Mbappé effondré, mais un Mbappé encore historique !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a perdu son titre mondial ce dimanche face à l'Argentine. Mais Kylian Mbappé est rentré dans l'histoire de la Coupe du monde.

Kylian Mbappé est un crack. Un crack mondial comme il en existe peu dans l'histoire du football. A 23 ans, le joueur du PSG jouait déjà sa deuxième finale de Coupe du monde ce dimanche face à l'Argentine. Mbappé n'a pu éviter la défaite de l'équipe de France aux tirs au but même si le champion du monde 2018 n'a absolument rien à se reprocher. Il aura inscrit un triplé et mis son tir au but face à un Emiliano Martinez qui n'a jamais trouvé la solution face à lui. Grâce à ses trois nouveaux buts, Mbappé finit meilleur buteur de cette Coupe du monde 2022 au Qatar avec 8 buts. Encore mieux, il est de nouveau rentré dans l'histoire.

Mbappé, un crack déjà dans l'histoire

En effet, en marquant son triplé face à l'Argentine, Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur à marquer un triplé dans une finale de la Coupe du monde. Seul l'Anglais Geoff Hurst avait réalisé cette performance lors du Mondial en 1966 contre la République Fédérale d'Allemagne. L'un de ses buts avait notamment fait polémique, car personne ne sait si le ballon était rentré ou non. A 23 ans, Mbappé fracasse donc encore un record. Forcément déçu après cette énorme désillusion, tout porte à croire qu'il voudra revenir au somme dès 2026 lors d'une Coupe du monde qui sera organisée en Amérique du Nord. D'ici-là, Mbappé pourrait se consoler en finissant en trombe sa saison avec le PSG. Et cela passera par une grande épopée en Ligue des champions, titre qui manque encore à son palmarès impressionnant. Il pourrait une nouvelle fois se disputer un titre avec Leo Messi à la fin de l'année : le Ballon d'Or. Il faudra bien sûr digérer cette défaite en finale très cruelle, alors que Kylian Mbappé a une nouvelle fois prouvé qu'il était un joueur spécial sans aucune limite apparente.