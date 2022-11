Le seul patron c'est Mbappé, et il adore ça !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema forfait, Kylian Mbappé est attendu au tournant. Et l'attaquant des Bleus et du PSG aime quand c'est à lui de prendre des responsabilités. Ce qu'il va devoir faire au Qatar.

La France a pris un terrible coup de bâton derrière la tête ce week-end avec le forfait définitif de Karim Benzema pour la Coupe du monde. Les Bleus tenaient pourtant le Ballon d’Or dans leurs rangs pour essayer d’aller chercher une troisième étoile, et le scénario faisait rêver tous les supporters tricolores. Mais le buteur du Real Madrid a rejoint la trop longue liste des absents, faisant clairement craindre la pire à propos d’une équipe de France qui fait déjà beaucoup moins peur. Si Olivier Giroud est attendu pour remplacer au pied levé celui même qui l’avait poussé sur la touche à l’Euro en 2021, c’est bien Kylian Mbappé qui va porter l’attaque française.

La 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 peut commencer ! 🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/6NPeu6p78y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 20, 2022

Une haute responsabilité pour le joueur du PSG. Mais du haut de ses 23 ans, cela n’est pas du genre à faire peur au kid de Bondy, qui adore prendre les choses en mains. Mais il aime aussi être bien entouré, et a déjà demandé par le passé, notamment à Paris, de faire venir des joueurs de premier plan pour être encore plus compétitif. Sur La Chaîne L’Equipe, on s’est donc posé la question afin de savoir si Mbappé pouvait quelque part se réjouir de l’absence de Karim Benzema, lui dont il n’avait pas aimé être dans l’ombre lors de son retour en équipe de France l’an dernier.

Mbappé, le franchise player de la France

Pour Dave Appadoo, le numéro 7 du PSG et numéro 10 des Bleus va devoir prendre les commandes, et il adore ça. « Je ne pense pas que Mbappé réagisse sur sa carrière par rapport à la blessure de Karim Benzema. Sa réflexion se porte sur autre chose, Mbappé est un fan de sport américain, et notamment de basket où il y a la notion de « franchise player ». C’est celui sur qui repose avant tout les choses. Ce n’est pas l’unique, mais c’est le premier à prendre ses responsabilités. Il est fan de ça, il est admiratif de ces sportifs américains et on l’a vu se rapprocher de LeBron James. C’est une culture qui lui parle et on l’a vu souvent aller aux Etats-Unis. Le fait que Benzema ne soit pas là, mécaniquement, l’équipe de France s’affaiblit puisqu’il y a le Ballon d’Or en moins. Mais Mbappé depuis son plus jeune âge demande à avoir ces responsabilités, parfois même au PSG. Parfois même publiquement. Parfois même avant l’heure. Et bien maintenant, c’est l’heure. Cette situation là, je ne dis pas qu’il s’en réjouit, mais elle ne lui fait pas peur et lui donne un surcroit de motivation. Non pas aux dépens de Benzema, mais parce qu’il se sent investi d’une responsabilité supplémentaire », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que Mbappé va se transcender pour porter l’équipe de France. Et ainsi faire oublier un Karim Benzema avec qui l’association s’annonçait tout de même prometteuse.