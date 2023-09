Le rugby compte balayer le fiasco du Stade de France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi soir avec l'affiche entre la France et la Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous très attendu, y compris par les organisateurs et le gouvernement, qui veulent montrer que le fiasco de la Ligue des Champions 2022 est corrigé.

Pays roi de l’organisation des compétitions, la France accueille régulièrement de grands évènements. Entre l’Euro 2016 et les Jeux Olympiques 2024, c’est la Coupe du monde de rugby qui pose ses valises dans l’hexagone, pour ce rendez-vous très attendu, d’autant plus que les Bleus ambitionnent le premier titre mondial de leur histoire. Pour cela, c’est tout un pays qui s’est mobilisé, même si la pratique du rugby se concentre tout de même sur certaines régions. Le match d’ouverture aura lieu ce vendredi soir au Stade de France, et il sera considéré comme un test important pour les organisateurs. Notamment parce qu’il y a un peu plus d’un an, a eu lieu l’énorme fiasco de la tenue de la finale de la Ligue des Champions.

Les forces de l’ordre avaient été dépassées, et le gouvernement assez pathétique d’accuser de fraude et de violence des supporters de Liverpool dont il a été par la suite rapidement prouvé qu’ils avaient surtout été victimes d’une organisation consternante et d’attaques malveillantes. A l’international, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait perdu énormément de crédit, et il faudra certainement attendre un long moment avant que l’UEFA ne désigne à nouveau l’enceinte de Saint-Denis pour organiser une finale européenne. Néanmoins, pour la Coupe du monde de rugby, qui se déroule il faut bien le dire dans une ambiance souvent plus légère qu’au football, la confiance est totale pour le gouvernement.

De nombreuses corrections effectuées

« Nous avons fait des progrès considérables depuis un an. Nous avons su tirer les leçons des évènements difficiles que nous avons vécus et mis en place toute une série d’amélioration », a assuré la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. De son côté, Darmanin n’a pas oublié les évènements du Stade de France, a multiplié par 5 le nombre de policiers afin de lutter contre la « délinquance », qui s’invite souvent à Saint-Denis autour des gros matchs. Enfin, le gouvernement assure avoir désormais corrigé le tir en ce qui concerne la billetterie, totalement dématérialisée, mais aussi les transports et les accès, qui donnaient lieu à un gros bazar à l’approche du stade. Les contrôles de sécurité auront aussi lieu bien plus à l'intérieur du stade, ce qui évitera les longues files qui empêchaient les spectateurs d'entrer dans l'enceinte.