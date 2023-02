Le Stade de France fermé au football en 2024 !

Dans : Equipe de France.

Afin de préparer les Jeux Olympiques, le Stade de France n'accueillera aucune manifestation en 2024 avant la compétition estivale. Le football tricolore va devoir se délocaliser.

Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques d’été et à cette occasion, la France va mettre les petits plats dans les grands. Accueillant de très nombreux événements durant ces deux semaines, le Stade de France sera fermé aux autres sports et aux concerts une fois que l’ultime compétition de 2023 sera jouée, et cela jusqu’à la fin des JO. Selon RMC, la Fédération Française de Football et celle de rugby, ainsi que les organisateurs de concerts ont été prévenus que l’enceinte dionysienne ne sera pas utilisable pendant la première moitié de 2024. Autrement dit, outre les matchs du Tournoi des 6 Nations contre l’Irlande, l’Italie et l’Angleterre, l’équipe de France de football ne pourra pas évoluer dans son stade, et la finale de la Coupe de France 2024 devra également être délocalisée.

Pour l'instant, tout cela doit être officialisé, et l'état devra régler financièrement ce souci majeur, le Stade de France étant géré par un consortium privé que ne dédommageront évidemment pas la FFF et la FFR. Concernant la finale de la Coupe de France, et les Bleus, qui ont un ou deux matchs à jouer en mars 2024, il faudra trouver un stade de replis. En 2023, le stade de France doit accueillir France-Pays-Bas le 24 mars pour le premier match des qualifications à l'Euro 2024, puis la finale de la Coupe de France le samedi 29 avril et enfin France-Grèce le lundi 19 juin.