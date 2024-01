Le monde entier nous envie Sir Didier Deschamps ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré d’excellents résultats obtenus sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps n’est jamais parvenu à faire l’unanimité. Le sélectionneur des Bleus fait l’objet de nombreuses critiques dans l’Hexagone. Alors qu’à l’étranger, le traitement réservé aurait peut-être été différent.

Les supporters et observateurs de l’équipe de France sont devenus particulièrement exigeants. A tel point qu’une finale de Coupe du monde ne suffit plus. Au Qatar, les Bleus ont certes frôlé un deuxième sacre consécutif en 2022. Mais le contenu très décevant de la rencontre décisive face à l’Argentine est mal passé. Résultat, Didier Deschamps n’a pas été épargné par les critiques, surtout après sa prolongation dans la foulée. De quoi agacer Eric Di Meco.

✨ 🇫🇷 Didier Deschamps est-il l'égal de Zagalo et Beckenbauer ?



Eric Di Meco : "Dans n'importe quel pays de grand football, en Italie, en Angleterre... Deschamps c'est un Dieu vivant." #RMClive pic.twitter.com/XRKXE1eUfm — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 18, 2024

En effet, le consultant de RMC, en prenant les exemples de légendes à l’étranger, ne comprend pas le traitement réservé au sélectionneur des Bleus dans l’Hexagone. « Nous en France, on aime saccager les mecs qui réussissent, a regretté l’ancien Marseillais. Le même que Deschamps au Brésil, ou au même poste... Je vais prendre l'exemple de Dunga qui a été champion du monde et sélectionneur. S'il avait été champion du monde en tant qu'entraîneur, il serait entré dans l'histoire juste à côté de Zagallo. »

Di Meco défend Deschamps

« Si l'on fait un sondage en France entre Zagallo, Beckenbauer et Deschamps, Didier arrive troisième. On a du mal à reconnaître. Il ne faisait pas 100 passements de jambe, il ne dribblait pas tout le monde. Mais amusez-vous à regarder son palmarès. Et puis il a été capitaine à chaque fois. Regardez ce qu'il a fait en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. (...) Dans n'importe quel grand pays de football, en Italie, en Angleterre... Un Deschamps, c'est un dieu vivant. En Angleterre il serait Sir Deschamps », a osé Eric Di Meco, en total désaccord avec ceux qui militent pour la nomination de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps.