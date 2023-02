Le Graët s’en va, la FFF est sceptique

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Dans un communiqué de pressé dévoilé dès l’annonce de la démission de Noël Le Graët, la Fédération Française de Football a tenu à rendre hommage à son président sortant.

Après 11 ans de présence, le dirigeant breton a encore des soutiens de poids, et son travail a ainsi été salué. « La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët. Depuis le 18 juin 2011, date de son élection, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux. Les résultats sur le plan économique ont par ailleurs permis de doubler les aides au football amateur pour atteindre, cette saison, un record historique de 104 M€. Ces résultats économiques ont aussi permis de développer et mettre en œuvre des engagements éducatifs et citoyens forts (Programme Éducatif Fédéral...) dans les structures de formation, les clubs amateurs, partout en France. La FFF est une institution solide qui a su traverser la crise sanitaire et présente à ce jour 56 M€ de fonds propres », souligne ainsi la FFF, qui fait donc front avec son président sur le bilan de cette décennie au pouvoir.

Noël Le Graët a annoncé au Comité exécutif de la Fédération Française de Football sa décision de quitter ses fonctions. https://t.co/RGFUZQ8meR — FFF (@FFF) February 28, 2023

Mais Noël Le Graët a bien été poussé vers la sortie, même si cela ne semble pas justifié aux yeux de l’instance fédérale. Cette dernière a conservé la ligne du dirigeant breton, pour qui les reproches effectués ne sont pas des faits, et dont la précision laisse à désirer. « La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l’instance. La FFF regrette aussi le défaut de réelle procédure contradictoire et l’absence de prise en compte des nombreuses observations formulées par la Fédération sur les sujets qui la concernent en matière de gouvernance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, chiffres et exemples à l’appui », a souligné la FFF, pour qui l’audit a été mené à charge contre les personnes ciblées mais aussi contre la 3F, et dont le retour après le premier envoi n’a donc visiblement pas été pris en compte.