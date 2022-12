Martinez et sa mère insultés, Di Meco a craqué !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Depuis la victoire en finale du Mondial contre les Bleus dimanche, Emiliano Martinez ne cesse de chambrer les Français. Des célébrations perçues comme un manque de respect. Du coup, le consultant Eric Di Meco s’est permis d’insulter le gardien de l’Argentine.

En l’espace de quelques jours, Emiliano Martinez est devenu la personne la plus détestée en France. Il faut dire que le gardien de l’Argentine adopte un comportement étrange depuis le sacre de sa sélection au Qatar. Le champion du monde n’a cessé de chambrer Kylian Mbappé, notamment avec un geste obscène alors qu’il tenait une poupée à l’effigie de l’attaquant parisien. Le portier d’Aston Villa n’a clairement aucun respect pour l’équipe de France. Du coup, le consultant Eric Di Meco ne s’est pas gêné pour l’insulter à l’antenne !

Emiliano Martinez sur le tir au but raté de Tchouaméni :



« Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est ch** dessus. »



« On est obligé de parler de ça ? D'accord. Donc si je dérape par exemple, ce n'est pas grave ? Vous assumerez, a d’abord prévenu le chroniqueur. Si je vais déraper ? Non, non. Non, mais je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il continue... Il faut le comprendre, peuchère. Il doit avoir des problèmes dans sa vie, ce garçon. Quand tu n'as pas connu ton père et qu'en réalité, tous les jours, il y avait plein de pères qui venaient à la maison pour voir ta maman. A un moment donné, tu ne connais pas ton papa, et tu as plein de papas qui viennent tous les jours... C'est tout. »

Rami avait aussi insulté Martinez

Avant l’ancien Marseillais, Adil Rami avait lui aussi dérapé sur le cas Emiliano Martinez. Le défenseur central de Troyes, consultant pour TF1 pendant la Coupe du monde 2022, s’est lâché sur le réseau social Instagram. « Le plus gros FD. du monde du football, a écrit le champion du monde 2018. L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde ! » Pendant ce temps-là, le président de la FFF Noël Le Graët a écrit à son homologue argentin pour demander des explications.