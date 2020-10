LdN : Les Bleus arrachent la victoire en Croatie !

Dans : Equipe de France.

4e journée de Ligue des Nations

La France s'impose contre la Croatie (2-1) à Zagreb

But pour la Croatie : Vlasic (65e)

Buts pour la France : Griezmann (8e), Mbappé (79e)

L’équipe de France se déplaçait en Croatie ce mercredi soir pour la 4e journée de Ligue des Nations. Les Bleus l’ont emporté (2-1) au terme d’un match accroché.

L’équipe de France a parfaitement bouclé son rassemblement d’octobre. Pour leur troisième et dernier match en une semaine, les hommes de Didier Deschamps ont eu le dernier mot face à la Croatie (2-1), à Zagreb. Dans une enceinte de Maksimir qui accueillait 7000 spectateurs, Antoine Griezmann calmait tout le monde d'entrée avec une frappe puissante qui finissait dans les filets avec l’aide de la barre (8e).

Les champions du monde se faisaient rejoindre au score peu après l’heure de jeu sur un but de Nikola Vlasic (65e) mais grâce à un délice d’action collective, ils marquaient une deuxième fois. Dans le dernier quart d’heure, la transversale de Paul Pogba trouvait Lucas Digne, qui en une seule touche de balle, centrait pour Kylian Mbappé. Le Parisien marquait son 16e but en sélection, et offrait les trois points à ses coéquipiers (79e). Grâce à cette victoire, la France restait deuxième au classement derrière le Portugal, également vainqueur ce soir.