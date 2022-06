LdN : La Croatie plonge la France dans le doute

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ligue des Nations- 4e journée

Stade de France (Saint-Denis)

France - Croatie : 0-1

Buts : Modric (5e sp)

Pleine de maîtrise, la Croatie s’est imposée sans trembler contre la France lors de la 4e journée de la Ligue des Nations (0-1).

Didier Deschamps avait aligné une équipe qui n’était pas vraiment celle attendue avec les titularisations de Christopher Nkunku ou encore de Karim Benzema au côté de Kylian Mbappé. Sur le papier, la France avait tout pour réaliser un bon match mais dès les premiers instants, les plans de Didier Deschamps étaient perturbés par un penalty généreusement accordé à la Croatie pour une faute d’Ibrahima Konaté. Sans trembler, Modric transformait même si Maignan était proche de sortir la frappe du Madrilène (5e, 0-1). Inoffensifs malgré une timide rébellion avant la mi-temps, la France était derrière à la pause.

Les Bleus s'inclinent 1-0 face à la Croatie dans ce dernier match de la saison.



🇫🇷 0-1 🇭🇷 #FRACRO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KLfkoZ4jIN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2022

La seconde période n’était guère plus animée malgré les entrées en jeu d’Aurélien Tchouaméni et de Benjamin Pavard à la place de Boubacar Kamara et de Jules Koundé. Les frissons auront parcouru le Stade de France à la fin du match lorsque Karim Benzema était proche d’égaliser de la tête, quelques minutes avant l’énorme occasion d’Ibrahima Konaté, lui aussi de la tête. Les deux plus grosses occasions françaises sont finalement intervenues dans le temps additionnel et c’est bien le problème pour la France, sifflée par le public de Saint-Denis au coup de sifflet final. Place maintenant aux vacances pour les Bleus, qui auront de nouveaux matchs de Ligue des Nations en septembre avant l’échéance cruciale de la Coupe du monde en novembre.