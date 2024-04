FIFA ‍: La France bloquée derrière l’Argentine

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Malgré un début d’année 2024 plus que mitigé, avec notamment une cuisante défaite contre l’Allemagne à Lyon durant la trêve internationale du mois de mars (0-2), l’équipe de France garde sa place sur le podium du classement FIFA. En effet, ce jeudi, l’instance qui gère le football mondial a publié son nouveau classement, au sein duquel la France est toujours deuxième avec 1 840,59 points. Seule l’Argentine, championne du monde en titre face aux Bleus, devance la formation de Didier Deschamps avec quelques unités d’avance (1858 points).

🚨 OFFICIEL ! Le classement FIFA actualisé ! 🆕🌍



🥇 Argentine 🇦🇷

🥈 FRANCE 🇫🇷

🥉 Belgique 🇧🇪 🔺



4️⃣ Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🔻

5️⃣ Brésil 🇧🇷

6️⃣ Portugal 🇵🇹 🔺

7️⃣ Pays-Bas 🔻

8️⃣ Espagne 🇪🇸

9️⃣ Italie 🇮🇹

🔟 Croatie 🇭🇷 pic.twitter.com/E1Q4QPaIs0 — BeFootball (@_BeFootball) April 4, 2024

Derrière la France, la dernière place du podium évolue puisque la Belgique (1 795,23 points) est passée devant l’Angleterre (1 794,9 points), battue par le Brésil (0-1) et tenue en échec par les Diables Rouges (2-2) pendant la trêve de mars. Quatrièmes, les Three Lions restent devant les Brésiliens (1 788,65 points). Durant cette année 2024, où l’Euro jouera un rôle majeur, le Portugal (6e, 1 748,11 points), les Pays-Bas (7e, 1 742,29 points), l'Espagne (8e, 1 727,5 points) ou l'Italie (9e, 1 724,6 points) tenteront de grappiller des places, alors que la France cherchera à retrouver son trône en allant le plus loin possible du côté de l'Allemagne l'été prochain.