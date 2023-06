La France n’est pas morte, Hervé Renard secoue ses filles

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Pour sa première grande compétition à la tête de l’équipe de France féminine, Hervé Renard espère déjouer tous les pronostics en amenant ses joueuses sur le toit du monde.

Dans quelques semaines, les Bleues vont tenter d'inscrire leurs noms au palmarès de la Coupe du Monde comme les hommes, qui ont réussi cet exploit à deux reprises en 1998 et vingt ans plus en 2018. Mais pour cela, il faudra que les femmes d’Hervé Renard réalisent un véritable exploit sachant que la France n’a jamais fait mieux que les quarts de finale du Mondial, c’était à domicile en 2019. Face aux grandes favorites que seront les Américaines, les Françaises auront leurs mots à dire, malgré les forfaits importants d’Antoinette Katoto ou de Delphine Cascarino. En tout cas, le sélectionneur Hervé Renard y croit dur comme fer. Puisque pour sa première Coupe du Monde à la tête des Bleues, l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite se veut ambitieux.

« Ne nous enterrez pas trop vite ! »

🗣💬 Hervé Renard sur la Coupe du monde féminine : "Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il y a moyen de faire quelque chose de bien (...) Il ne faut pas nous enterrer trop vite." pic.twitter.com/eaIBTefT1i — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 15, 2023

« Il y a une dizaine d’années, la France avait de l’avance sur tout le monde dans le football féminin. Mais petit à petit, les grandes nations comme les USA, le Canada, la Suède, l’Angleterre ou l’Allemagne sont passées devant. Mais je ne pense pas que la différence soit énorme aujourd’hui. L’aspect mental aura une importance capitale. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, moi comme les joueuses. Car il y a moyen de faire quelque chose de bien. L’écart n’est pas si important que cela avec les autres pays favoris. On est capables de combler beaucoup de choses avec une détermination hors du commun et un état d’esprit collectif parfait. Je suis persuadé qu’on aura ces ingrédients. Alors ne nous enterrez pas trop vite quand même ! », a lancé, sur RMC, le sélectionneur des Bleus, qui rêve donc d’écrire l'histoire du football français en ramenant d’Australie le premier trophée international des Bleues. Mais avant de penser à cela, il faudra déjà se défaire de la Jamaïque (le 23 juillet), du Brésil (29 juillet) et du Panama (2 août) dans le Groupe F.