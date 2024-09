La France le néglige, Cherki se tourne vers l'Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Thierry Henry lors des Jeux Olympiques, Rayan Cherki n’a toujours pas été sollicité par Didier Deschamps pour jouer en Equipe de France A et peut donc encore se tourner vers une autre sélection.

Pour quelle sélection jouera Rayan Cherki dans les années à venir ? C’est un vrai débat qui se pose depuis quelques mois puisque le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a deux choix à sa disposition, l’Equipe de France ou l’Algérie. En théorie, il pourrait même rejoindre l'Italie en raison de la nationalité de son grand-père. Jusqu’à présent, le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris a toujours donné sa préférence aux Bleus… mais jusqu’à quand ? Son utilisation par Thierry Henry lors des JO l’a vexé et son heure semble très loin d’arriver avec Didier Deschamps. Lassé par cette situation, Rayan Cherki pourrait finir par céder aux sirènes de la sélection algérienne, si l’on se fie aux informations du site Fennec Football.

Le média dévoile qu’Amine Gouiri et Houssem Aouar, deux anciens coéquipiers de Cherki dans la capitale des Gaules et qui ont choisi l’Algérie, font le forcing pour convaincre le milieu offensif de 21 ans. Au-delà des paroles, ce sont les performances de l’attaquant de Rennes et du milieu offensif d’Al-Ittihad sous le maillot des Fennecs qui fait office de premier argument. Les deux joueurs s’éclatent avec l’Algérie et cela n’est pas passé inaperçu aux yeux de Rayan Cherki, qui suit de près ses deux amis. Discrets en public, Gouiri et Aouar font par ailleurs un intense forcing en privé pour convaincre le meneur de jeu de l’OL de choisir les Fennecs.

Cherki tenté par l'Algérie ?

« Rejoindre une équipe avec laquelle il a déjà des liens forts pourrait être une opportunité attrayante pour Cherki » indique le média, qui ne serait donc pas du tout étonné de voir le n°18 de l’Equipe de France Espoirs faire le choix de l’Algérie dans les mois à venir. Ce n’est sans doute pas ce qui va empêcher Didier Deschamps de dormir, lequel était sans doute plus inquiet du choix de sélection de Michael Olise, qui avait le choix entre la France, le Nigéria et l’Angleterre et qui a accepté la convocation de Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique en ce mois de septembre.