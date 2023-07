La France est partie, le match référence est là

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après un nul décevant contre la Jamaïque, l'Equipe de France féminine a réagi parfaitement en battant le Brésil 2-1. Un succès précieux qui lance de belle manière le Mondial des Bleues selon Fabrice Abriel.

Le défaitisme a laissé place à un fort engouement en seulement 90 minutes de jeu. L'Equipe de France féminine n'a pas raté son rendez-vous face au Brésil au Mondial 2023. Après un nul 0-0 contre la Jamaïque, les Françaises étaient dos au mur avant de rencontrer leur adversaire le plus coriace du groupe F. Elles ne se sont pas ratées avec un succès 2-1 au terme d'un match globalement dominé. En plus, les deux buts ont été marqués par deux cadres expérimentées mais très critiquées au premier match : Eugénie Le Sommer et Wendie Renard.

L'optimisme est logique, les Bleues sont sur le bon chemin

De nombreux supporters français étaient aux anges après le match de samedi. Interrogé par l'Equipe, Fabrice Abriel rejoint l'enthousiasme ambiant. Pour l'entraîneur de l'équipe féminine de Fleury, l'Equipe de France féminine a balayé de très nombreux doutes face au Brésil. Il a tenu à souligner notamment le niveau retrouvé des cadres lyonnaises Le Sommer et Renard ainsi que l'état d'esprit de plus en plus conquérant de l'ensemble du groupe.

« On avait peu vu Eugénie Le Sommer contre la Jamaïque, Wendie Renard était incertaine. Finalement, elles ont été décisives dans ce précieux succès...Hervé Renard s'appuie sur ses joueuses d'expérience. C'est bien qu'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (90 buts), ait débloqué son compteur pour retrouver de la confiance, et que Wendie Renard, après une semaine aménagée en raison d'une alerte à un mollet, ait été capable d'aller au bout, tout comme Selma Bacha. C'est un bon match référence pour Hervé Renard, ses choix ont été payants. On sent un groupe déterminé à passer ce tour car ce n'était pas le match de la dernière chance, mais presque », a t-il analysé. Un tableau globalement positif qu'il faut toutefois modérer avec un élément : le Brésil n'est pas parmi les grands favoris de ce Mondial et les Bleues devront confirmer contre les cadors de la compétition (Etats-Unis, Allemagne, Angleterre notamment).