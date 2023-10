La France de Mbappé terrorise l'Europe, il n'a aucun doute

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Déjà très performante contre les Pays-Bas vendredi, l’Equipe de France a livré une nouvelle prestation aboutie mardi soir à Lille face à l’Ecosse. Buteur et passeur, Kylian Mbappé a encore été excellent.

Personne n’a attendu les deux matchs du mois d’octobre pour le savoir mais l’Equipe de France s’impose de plus en plus fortement comme le favori absolu de l’Euro 2024, qui se disputera en Allemagne au mois de juin prochain. Contre les Pays-Bas puis l’Ecosse cette semaine, l’équipe de Didier Deschamps a donné une impression de force assez folle et sans même forcer. Rapidement menés au score mardi soir à Lille contre les Ecossais, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont inversé la situation avec beaucoup de facilités et en faisant étalage de leurs forces.

Daniel Riolo ne voit personne plus fort que la France

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a confirmé que selon lui, aucune équipe n’était à la hauteur de l’Equipe de France à huit mois de l’Euro. Pour le journaliste de l’After Foot, il est clair et net que les Bleus sont les grands favoris du championnat d’Europe… à une condition tout de même, que Kylian Mbappé soit présent pour guider cette équipe qui reste un peu dépendante des accélérations et des buts de son capitaine.

« C’était une soirée très facile pour les Bleus. On m’avait dit : terrain pourri, équipe remaniée, Écosse en progrès. Et finalement, ils se sont baladés. C’était un match de vacances, un match de plage. Et ça me fait dire, ce qu’on sait tous, que les Bleus seront les grands favoris de l’Euro, parce qu’aujourd’hui, je ne leur vois pas d’équipe équivalente en Europe. Vraiment… Je mettrais une seule réserve, il faut quand même que Mbappé soit là. Sans Mbappé, c’est le seul élément qu’il me fera dire qu’ils ne vont pas gagner l’Euro. Avec lui, je ne vois pas qui va les arrêter » a jugé Daniel Riolo, pour qui la France sera quasiment invincible à l’Euro avec un Kylian Mbappé à ce niveau. En difficulté avec le PSG avant la trêve, l’international tricolore s’est parfaitement relancé durant la trêve avec deux buts contre les Pays-Bas puis un but et une passe décisive contre l’Ecosse. Plus que jamais, la France s’affirme comme un favori absolu de la prochaine compétition internationale.