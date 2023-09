La France choisira trois chanceux, Griezmann est bouillant

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann a pensé à abandonner l'équipe de France l'hiver dernier, quand des cadres prenaient leur retraite. Mais c'était pour revenir plus fort et plus enthousiaste avec la perspective de disputer l'Euro et même les JO.

A l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une partie de la génération championne du monde a décidé de stopper les frais. Hugo Lloris et Raphaël Varane ont notamment mis le clignotant, semant le trouble chez plusieurs joueurs pour savoir si le temps était venu de passer le relais, même s’ils avaient encore le niveau pour postuler à une place chez les Bleus. Antoine Griezmann s’est clairement posé la question pendant l’hiver dernier, au point d’envisager de prendre sa retraite internationale. A 32 ans, il a pourtant encore du temps devant lui, d’autant plus que son changement de position sur le terrain avec la France semble lui donner une seconde jeunesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Le fait qu’il ne soit pas désigné capitaine des Bleus alors que son expérience lui permettait d’avoir cette responsabilité a aussi été un petit coup dur qui l’a fait beaucoup réfléchir, affirme L’Equipe. Mais ce n’était que pour revenir plus fort. Au rassemblement à Clairefontaine, « Grizi » affiche toujours sa bonne humeur contagieuse et entraine tout le monde dans son sillage. Quand Didier Deschamps a voulu protéger Kylian Mbappé en l’écartant de la conférence de presse d’avant-match face à l’Irlande, le joueur de l’Atlético de Madrid a pris la suite sans sourciller. Cet été encore, quand l’Arabie Saoudite le pressait d’accepter une offre colossale, il a décidé de rester en Liga pour conserver le meilleur niveau. Objectif : battre des records avec les Matelassiers, mais aussi continuer à être un pion essentiel de l’équipe de France.

Griezmann veut une des trois places aux JO

Car Antoine Griezmann l’affirme, il vise un rôle prépondérant au prochain Euro, et même une participation aux Jeux Olympiques avec la France pour Paris 2024, où seuls trois joueurs de plus de 23 ans peuvent rejoindre l'équipe espoirs. « Il n'y a pas de concurrence, je l'ai déjà dit ouvertement, dans le vestiaire à Madrid et parfois ici, c'est un rêve pour moi et un objectif. Il n'y aura que 3 joueurs et c'est un rêve, rien de plus. Ce n'est pas un sujet tabou, on sait qu'il y en a mal qui veulent les faire. Il y aura 3 chanceux et le reste devant sa télé. On sera derrière tous les Français, peu importe le sport », a assuré le milieu de terrain tricolore, qui affiche son ambition de disputer les JO et de faire une véritable Dream Team avec Kylian Mbappé, si tout devait se mettre en place en ce sens.