La France a truqué un match, gros scandale en futsal ‍!

Qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial, l’équipe de France de futsal fait polémique. Les Français, afin d’atterrir dans une partie de tableau favorable, se sont volontairement inclinés face à l’Iran (4-1) dimanche. Et leur comportement n’a échappé à personne.

Pour sa première participation en Coupe du monde, l’équipe de France de futsal n’a pas de quoi savourer sa qualification en huitièmes de finale. Les Français, déjà certains d’atteindre le tour suivant avant cette dernière journée, affrontaient une sélection iranienne dans la même situation dimanche. Résultat, l’Iran a obtenu la victoire et la place de leader du groupe au terme d’une rencontre suspecte.

La France n'a pas joué le jeu

Comme les Iraniens, la France n’avait pas très envie de remporter ce match. La raison est simple, un succès ainsi que la première place du groupe promettaient un huitième de finale contre le Maroc, puis un éventuel quart face aux redoutables Brésiliens. Alors que de l’autre côté du tableau, une deuxième place donnait accès à un huitième contre la Thaïlande avant un duel face au vainqueur du match Paraguay-Afghanistan. Les Français ont donc choisi la voie plus favorable au détriment des valeurs du sport.

Un comportement inacceptable pour Miguel Rodrigo, le sélectionneur de la Thaïlande qui les affrontera vendredi. « Quoi qu’il arrive le 27, et en admettant que nous sommes le maillon faible de l’histoire qui s’est déroulée aujourd’hui (dimanche) à Boukhara, je dis : "France, nous vous attendons à bras ouverts", a réagi l’Espagnol sur le réseau social X, avec une vidéo accablante pour son futur adversaire. L’Iran et la France, entraîneurs comme joueurs, ont déshonoré mon sport. Vous êtes une honte mondiale. »

Dans le camp tricolore, on ne cherche même pas à démentir. La Fédération Française de Football a en effet relayé une déclaration honnête de son sélectionneur Raphaël Reynaud qui comprend « la surprise et la frustration ». « On a le sentiment de ne pas avoir pu jouer alors que l’on avait à cœur de donner une bonne image. A la mi-temps, j’ai dit aux joueurs qu’on ne pouvait pas continuer comme ça », a confié le coach de la France, accusée par le sélectionneur de la Lybie Ricardo Iñiguez d’avoir disputé un « match truqué ».