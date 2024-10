La fin du seum face à la France, la Belgique y croit

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir à Bruxelles, la Belgique reçoit l'équipe de France en Ligue des Nations. Et les Diables Rouges comptent bien faire tomber leur bête noire.

La sélection belge peine ces derniers mois à exister au plus haut niveau. Les Diables Rouges doivent reconstruire, alors que leur plus belle génération est sur la fin. Lors du dernier Euro 2024, la Belgique a de nouveau échoué contre l'équipe de France. Un gros traumatisme après la Coupe du monde 2018. Et il y a peu à Lyon, les Bleus de Didier Deschamps ont encore récité leur football face à la Belgique. Ce lundi soir à Bruxelles, la formation entrainée par Domenico Todesco compte bien prendre sa revanche et donner par la même occasion un peu de bonheur à son public. Ce n'est pas l'entraineur des Diables Rouges qui dira le contraire.

L'équipe de France est attendue de pied ferme par les Diables Rouges

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Belgian Red Devils (@belgianreddevils)

Ce dimanche en conférence de presse, Todesco a en effet indiqué qu'une victoire contre la France aurait une saveur très particulière, même sans Kylian Mbappé : « Je pense que ça peut être une grosse motivation. Pour moi, le verre est toujours à moitié plein. C’est une grosse motivation, on peut réussir quelque chose d’historique. On vient de prendre un point contre l’Italie, c’est déjà positif. On devra être dans un jour fantastique. (...) Peu importe qui joue. Regardez l’équipe qu’ils ont. Ils peuvent jouer à gauche avec Barcola, Thuram, Kolo Muani… Mais bien sûr que Mbappé a quelque chose de vraiment spécial ». L'équipe de France est donc prévenue, la sélection belge va tout donner pour la faire tomber. La motivation sera au rendez-vous, ce qui pourrait être différent pour les hommes de Didier Deschamps. Attention au piège donc pour les Tricolores, qui ne sont pas dans la forme de leur vie.