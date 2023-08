La FFF veut Thierry Henry pour les Espoirs

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après le licenciement de Sylvain Ripoll cet été, la Fédération Française de Football est à la recherche d’un nouveau sélectionneur pour les Espoirs tricolores. Plusieurs candidatures sont actuellement à l’étude. Mais l’instance a une préférence pour Thierry Henry, disponible sur le marché des entraîneurs.

C’était l’échec de trop pour Sylvain Ripoll. Battu par l’Ukraine (3-1) en quarts de finale de l’Euro cet été, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a pris la porte le mois dernier. La Fédération Française de Football s’est donc lancée à la recherche de son successeur. Et les noms de plusieurs candidats sont rapidement apparus. L’instance tricolore, qui a confié le dossier à Marc Keller (membre du comité exécutif), à son directeur technique national Hubert Fournier et au président Philippe Diallo, étudie en effet les profils de Julien Stéphan, Sabri Lamouchi, Philippe Montanier et Jocelyn Gourvennec.

Ce dernier aurait même fait très bonne impression. Mais son entretien risque de ne pas suffire pour obtenir le poste. En effet, RMC affirme qu’un autre prétendant a pour le moment les faveurs de la FFF, à savoir Thierry Henry. Le profil de l’ancien attaquant plaît beaucoup alors que ses concurrents ont davantage d’expérience. Son début de carrière reste marqué par son échec sur le banc de l’AS Monaco en 2018-2019, durant lequel il n’était resté que trois mois avant d’être limogé par le club de la Principauté.

Thierry Henry sera-t-il intéressé ?

Sur le Rocher, son exigence auprès des jeunes joueurs avaient notamment posé problème. Quelques années plus tard, Thierry Henry est-il mieux armé pour diriger les Bleuets ? Les trois décideurs de la FFF y croient. Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé. Le technicien de 45 ans, libre depuis la fin de son aventure en tant que membre du staff de la Belgique en février dernier, espère retrouver un banc. Un scénario qui obligerait sûrement le consultant à quitter Prime Video et CBS Sports.