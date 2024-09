L'UEFA écarte l'arbitre polémique de France-Belgique

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Ce lundi soir, la France sera opposée à la Belgique au Groupama Stadium pour son deuxième match en Ligue des Nations. L'UEFA a changé d'arbitre au dernier moment.

C'est un nom qui donne encore des frissons aux supporters des Bleus, puisque c'est lui qui avait arbitré la finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine à Doha. Szymon Marciniak devait officier pour la première fois lors d'une rencontre des Tricolores depuis cette finale à l'occasion du France-Belgique de lundi soir à Lyon. Mais à 24 heures de cette rencontre très attendue par les supporters français suite à la défaite face à l'Italie, l'UEFA a décidé de changer d'arbitre. En effet, Szymon Marciniak ne sera pas au sifflet sur la pelouse du Groupama Stadium et il sera remplacé par l'Allemand Tobias Stieler. L'instance européenne n'a donné aucune explication à ce changement décidé à la dernière minute, l'arbitre polonais n'étant à priori pas blessé.

UEFA Nations League, Gruppe A2 2. Spieltag



Frankreich 🇫🇷 - Belgien 🇧🇪 (Mo., 20:45 Uhr)



🙎🏼‍♂️: Tobias Stieler 🇩🇪

🚩: Jan Seidel🇩🇪

🚩: Mark Borsch 🇩🇪

4⃣ : Dr. Matthias Jöllenbeck🇩🇪

🖥️ : Felix Zwayer 🇩🇪

🖥️ : Günter Perl🇩🇪#JStieler #FRABEL #UEFANationsLeague pic.twitter.com/oOO8fkQTKZ — Schiedsrichteransetzungen (@SrAnsetzungen) September 7, 2024

On se souvient que lors de la finale France-Argentine, Szymon Marciniak avait été jugé comme très tolérant face au comportement de Lionel Messi et ses coéquipiers, provoquant une énorme polémique. Et dans la foulée de cette histoire, l'arbitre polonais avait fait l'objet d'une enquête concernant des prises de position en faveur de l'extrême droite dans son pays. Cela ne l'a pas empêché d'officier quelques mois plus tard lors de la finale de la Ligue des champions 2023 entre Manchester City et l'Inter Milan.