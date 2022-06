Fin de cycle, les Bleus en danger avant le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la Coupe du monde 2022, certains piliers de l’équipe de France traversent une période difficile. Rien de très rassurant pour le sélectionneur Didier Deschamps qui ne changera sûrement pas ses plans avant la compétition au Qatar.

En tant que tenante du titre et vainqueure de la Ligue des Nations, l’équipe de France sera particulièrement attendue lors du prochain Mondial. Ce double statut et la qualité des joueurs à la disposition de Didier Deschamps font des Bleus les adversaires à battre au Qatar. Et pourtant, rien ne dit que les Français arriveront au top de leur forme en novembre. La tendance est même négative si l’on juge la saison des cadres du sélectionneur, à commencer par Antoine Griezmann qui n’a plus marqué depuis début janvier. L’attaquant de l’Atlético Madrid connaît une panne d’efficacité notamment liée à sa blessure suivie d’une rechute en début d’année civile.

On parle pourtant d’un des joueurs les plus fiables pour Didier Deschamps, qui l’a titularisé lors des 16 derniers matchs, et qui l’a toujours aligné lors des 61 dernières rencontres ! Autant dire que le Madrilène est aussi important que Raphaël Varane, lui aussi en grande difficulté cette saison. Le défenseur central de Manchester United, gêné par des pépins physiques, n’a absolument pas répondu aux attentes depuis son arrivée l’été dernier. Et ses performances en équipe de France n’ont pas non plus rassuré. L’ancien joueur du Real Madrid pourra-t-il retrouver son meilleur niveau ?

Un avenir incertain pour Deschamps

La question se posera bientôt pour N’Golo Kanté s’il continue d’accumuler les passages à l’infirmerie. Alors que son manager Thomas Tuchel le considère comme un joueur clé, l’infatigable milieu de terrain enchaîne les blessures depuis quelques mois. C’est aussi le cas concernant Paul Pogba, forfait pour ce rassemblement, et dont le départ de Manchester United conclut une deuxième aventure ratée en Angleterre. Bien sûr, Didier Deschamps n’abandonnera pas ses cadres avant le Mondial. Mais à ce rythme, on se dirige bien vers une fin de cycle, surtout si le sélectionneur ne prolonge pas son contrat après le tournoi.