L'arbitre de France-Grèce poussé d'urgence à la retraite

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après 280 rencontres arbitrées en Liga et 40 matches en Ligue des champions, l'arbitre espagnol Mateu Lahoz a décidé de prendre sa retraite en fin de saison. Et ses 45 premières minutes lors du match France-Grèce font qu'il ne sera pas regretté par les Bleus.

A la pause du match qualificatif à l'Euro 2024 entre la France et la Grèce, ce lundi soir au Stade de France, Mateu Lahoz a fait plus parler de lui que les footballeurs présents sur la pelouse. Il est vrai qu'à trois occasions, il pouvait siffler un penalty pour les Bleus. Pourtant, il ne l'a pas fait, la VAR n'ayant pas jugé utile de revenir sur une de ses décisions. Dès la deuxième minute, Mbappé était ceinturé dans la surface, mais l'arbitre espagnol ne bronchait pas pour le plus grand étonnement de l'attaquant tricolore. A la 28e minute, le même Mbappé était poussé dans le dos par Baldock, et là encore Mateu Lahoz ne bronchait pas, ce qui mettait Didier Deschamps en furie. Les deux mêmes joueurs se retrouvaient à la 41e minute dans la surface, et malgré les protestations du joueur parisien, aucune faute n'était sifflée. Sur les réseaux sociaux et au stade de France, l'officiel espagnol était la cible des quolibets, et sa retraite souhaitée par le plus grand nombre. Elle n'intervenait finalement qu'après 104 minutes de jeu, Lahoz accordant 14 minutes de temps additionnel avant de finalement saluer un à un les joueurs.

