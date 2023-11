Kylian Mbappé va parler ce vendredi à 17h00

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Après des semaines de silence, Kylian Mbappé a vu sa présence à la conférence de presse de l'équipe de France être confirmée pour ce vendredi. Ce sera aux côtés de Didier Deschamps.

Depuis le mois de septembre et la fin du mercato agité, Kylian Mbappé se fait discret sur le plan médiatique. Ses rares prises de parole le sont pour des démarches dans des associations, ou des commentaires rapides sur le déroulement d’un match. En tant que capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé était pourtant attendu à chaque conférence de presse d’avant-match.

❗️Kylian Mbappé et Didier Deschamps en conférence de presse à partir de 17h00 ⏱🇫🇷 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 17, 2023

Sa présence avait été annoncée en septembre, puis en octobre, sans que cela ne se confirme, Antoine Griezmann accompagnant souvent Didier Deschamps pour ce passage médiatique obligé. Mais ce vendredi, à la veille du match face à Gibraltar qui aura lieu à Nice, l’attaquant du PSG va prendre la parole, a confirmé le service de presse de l’équipe de France. C’est donc au moment où on l’attendait, quand tout le monde pensait qu’un autre joueur allait accompagner Didier Deschamps pour ce match sans grand enjeu face à la nation de l’extrême-sud de l’Europe, que Mbappé va répondre aux questions.

Mbappé et Deschamps vont parler à 17h00

Il sera bien sûr sujet des Bleus et des objectifs à courts et moyen terme avec l’équipe de France, mais il sera difficile d’échapper aux questions sur son avenir au Paris SG. Surtout que, à chaque conférence de presse, des journalistes anglais, italiens et espagnols sont au rendez-vous, et cela concerne en général plus les rumeurs mercato que l’actualité de l’équipe de France pour son face à Gibraltar. En tout cas, la prise de parole sera forcément très suivie, et elle aura lieu à 17h00 à Nice. A noter que le clin d’oeil est à souligner puisque la dernière prise de parole publique de Mbappé avec l’équipe de France remonte au mois de juin 2022, et c’était lors du match aller avant de jouer Gibraltar dans le sud du Portugal.