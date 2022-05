Kylian Mbappé écoeuré par cette polémique

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a énormément de sujets de réflexion actuellement, et si son avenir au PSG ou à Madrid et en haut de la pile, sa relation avec l'équipe de France est devenue un autre dossier qui le perturbe.

En cette année qui se terminera par la Coupe du Monde au Qatar, et la défense du titre gagnée par la France il y a quatre ans en Russie, le patron des Bleus a décidé de mettre un gros coup de pression sur le meilleur joueur des Tricolores, Kylian Mbappé. Objet de la colère froide de Noël Le Graët, le refus en mars dernier du joueur du Paris Saint-Germain de participer à une opération commerciale avec les sponsors de l’équipe de France, tandis que ses coéquipiers et le staff y prenaient part sans aucune discussion.

Et histoire de savonner la planche de Mbappé, le patron de la FFF a fait savoir qu’Hugo Lloris et d’autres joueurs étaient venus faire savoir qu’ils ne voulaient pas changer les conditions de la relation contractuelle entre les joueurs de Didier Deschamps et les Bleus. De même, Le Graët a sous-entendu que c’est l’entourage du joueur parisien, et notamment son avocate, qui influence négativement Kylian Mbappé. Des propos qui ont fait bouillir ce dernier.

Kylian Mbappé a failli craquer samedi soir en répondant à Noël Le Graët

Pour l’instant, Kylian Mbappé n’a pas officiellement répondu à cette déclaration musclée du président de la Fédération Française de Football, qui est également le boss des Bleus. Mais Le Parisien et L’Equipe confirment que l’attaquant français a très très mal pris cette sortie de Le Graët. « Les propos de Le Graët ont fait bondir Mbappé, qui n’apprécie pas qu’on lui prête ainsi l’unique désir de remettre en cause le système de distribution égalitaire des primes, ni qu’on le fasse passer pour un joueur qui serait téléguidé par son entourage et incapable de décider par lui-même de ses actions », explique David Opoczynski dans le média francilien. Dans le quotidien sportif, on confirme que du côté du joueur, la coupe est pleine avec cette histoire de sponsors en équipe de France, au moment où on prête l’intention à Kylian Mbappé d’exiger du Real Madrid d’avoir la main sur son droit à l’image. « L'attaquant parisien, qui souhaitait réagir dès samedi soir à la suite de cet entretien, s'est finalement ravisé. Pour ne pas alimenter outre mesure la polémique. Son entourage a pris le relais pour faire part de son incompréhension, plus froidement (...) Dans l'entourage du joueur, on insiste ce dimanche sur la décision prise depuis plusieurs années par l'attaquant de verser l'intégralité des primes glanées chez les Bleus à des associations. On ajoute que sa décision de ne pas participer à certaines actions commerciales avec l'équipe de France en mars avait été prise pour promouvoir une nouvelle répartition en faveur du football d'en bas. Dans le camp Mbappé, surtout, on ne digère pas que l'attaquant se retrouve dos au mur », précise le quotidien sportif.

ALLEZ LES BLEUS 🇫🇷🏆👊🏽 pic.twitter.com/wEIKvZTPRQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 10, 2021

Mbappé payé par le Qatar, certains s'énervent

Cependant, à en voir certains commentaires du public à cette histoire, l'image de Kylian Mbappé est clairement ternie par ce dossier de l'équipe de France, même si le souhait du joueur de 23 ans de ne pas collaborer avec certaines marques mérite d'être respecté. « Des marques qui ne correspondent pas à ses valeurs, la bonne blague. Le Qatar par contre ça correspond à ses valeurs, quelle hypocrisie de M'melon », « Ça soulève quelques questions tout de même son choix de ne pas représenter des marques qu'il n’estime pas génial. Ça pourrait même être bien d'enlever des sponsors qui n'ont rien de bon pour la santé.... Après il joue pour des gens chez qui la liberté d'expression n'est pas très autorisée.. », « Ras le bol des footballeurs qui se voient hommes d'affaires. Comme s'il ne gagnait pas assez. Il s'occupera de tout ça plus tard, quand il sera retraité à 34 ans, quand les pauv'gens partent à 60 ou 62 ans. S'il n’est pas content qu'il dégage de l'équipe nationale. Merci au r'vouère. Indécence. Marre, marre et marre », les réseaux sociaux se sont lâchés sur cette affaire dont on espère tout de même qu'elle ne gâchera pas la vie de l'équipe de France pour qui le calendrier va être chaud cette année.