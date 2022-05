Kylian Mbappé, une trahison qui menace la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les choix personnels de Kylian Mbappé ne font pas du tout l'unanimité en équipe de France. Au point même que des cadres des Bleus ont prévenu qu'ils se désolidarisaient de la star du PSG.

En mars dernier, à l’occasion de deux matchs amicaux que l’équipe de France jouait contre la Côte d’Ivoire puis l’Afrique du Sud, Kylian Mbappé avait provoqué une polémique en refusant de venir participer à une opération commerciale des Bleus. La star tricolore du Paris Saint-Germain était restée dans sa chambre pendant que l’ensemble de ses coéquipiers se rendaient à ce rendez-vous pris de longue date avec les sponsors des Bleus. Pour l’avocate de Mbappé, il est clair que le contrat signé par chaque joueur qui rejoint l’équipe de France était totalement obsolète, ne tenant notamment pas compte des choix personnels des footballeurs face à tel ou tel partenaire commercial.

Mbappé refuse de dire oui à chaque sponsor des Bleus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Il est important que les joueurs soient en harmonie avec les publicités auxquelles ils participent. Ils ont pour leur jeune public un rôle de modèle. Ce rôle doit être manié avec précaution », avait précisé Delphine Verheyden, histoire de défendre l’attitude de l’attaquant des champions du monde, dont on sait par exemple qu’il est totalement opposé aux paris en ligne. Depuis ce clash, c’était silence radio du côté de la Fédération Française de Football et des joueurs. Mais ce n’est plus le cas, même si les propos du patron de la FFF sont un pavé jeté dans la mare et risquent de provoquer un gros malaise au sein du vestiaire de Didier Deschamps.

Le Graët a discuté avec d'autres internationaux français

Conscient que ce problème devait être réglé avant les prochaines échéances de l’équipe de France en juin prochain, contre le Danemark et la Croatie, Noël Le Graët a clairement tapé du poing sur la table. Dans un entretien accordé au quotidien sportif, le président de la FFF a clairement stigmatisé l’attitude de Kylian Mbappé et fait savoir qu’au sein des Bleus, ses coéquipiers s’étaient totalement désolidarisés de sa décision de boycotter des partenaires commerciaux. « Dans cette affaire, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai réuni les autres joueurs à Marseille pour savoir ce qu'ils pensaient. Ensuite, à Lille, Hugo Lloris, au nom des copains, est venu me voir pour me dire : « Ne changez rien. Il faut une égalité parfaite des primes entre les joueurs ». Ça a duré dix minutes. Concernant Mbappé, je vais rencontrer prochainement son avocate pour discuter. S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. Lloris est un homme respectable. Varane, aussi, m'a dit: « Président, on ne veut pas changer ». Égalité parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disant obsolètes. Ce n'est pas vrai. Mais, je le redis, ce qui me rassure, c'est l'attitude générale des joueurs. Et Kylian, franchement, je ne joue pas au faux-cul, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le football n'est pas un sport individuel », a fait savoir le patron de la Fédération Française de Football et donc de l’équipe de France.

DIRECTION LE QATAR 🇫🇷✈️🇶🇦



Soirée mémorable pour une qualification méritée.

Une grosse pensée pour toutes les familles des victimes 13.11.15.

Et aussi une grande fierté de rejoindre la légende J.Fontaine avec ce quadruplé. #KYLI4N pic.twitter.com/njHbgWJBCN — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 13, 2021

Des propos plutôt sévères qui interviennent au moment où l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain fait également l'objet d'intenses négocations, notamment en matière du droit à l'image. Un aspect très important du futur contrat de l'ancien Monégasque, ce qui d'ailleurs n'est pas totalement du goût du Real Madrid, où on souhaite toujours avoir la main sur cet aspect commercial des relations avec un joueur. Face à cette intransigeance de celui qui est considéré comme le meilleur footballeur du monde actuellement, l'équipe de France, le PSG et le Real Madrid vont devoir probablement évoluer sous peine de verser quelques larmes.