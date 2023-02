EdF : Varane trahit les Bleus, son départ passe mal

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Comme les gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, Raphaël Varane a annoncé la fin de sa carrière en équipe de France. Une décision incompréhensible pour le consultant Jérôme Rothen qui rappelle le défenseur central à l’ordre.

C’est confirmé, Didier Deschamps devra bien gérer un changement de génération. Le sélectionneur de l’équipe de France, après les départs d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, a appris celui de Raphaël Varane à seulement 29 ans. Une décision incompréhensible pour Jérôme Rothen, lequel estime que le défenseur central de Manchester United manque de respect à la sélection en prenant sa retraite internationale aussi tôt.

🗣💬 "À cet âge-là et quand tu joues à un club de très haut niveau, tu as un devoir : apporter ton talent à ton pays. C'est un désastre, il fait une connerie"@RothenJerome ne comprend pas le choix de Raphaël Varane de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus à 29 ans. pic.twitter.com/ZGfCipeWjY — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 2, 2023

« Je trouve qu’à cet âge-là et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau, tu as un devoir. C’est d’apporter ton talent à ton pays, s’est agacé le consultant de RMC. Il l’a très bien fait, il a un palmarès long comme le bras avec l’équipe de France, bravo ! Il a gagné la plus belle des compétitions. On a encore vu tout son apport sur le dernier Mondial. Mais je me dis : quelle décision ! »

« C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans, a poursuivi Jérôme Rothen. C’est un devoir de représenter son pays quand tu as 29 ans et que ton club te permet de rester au haut niveau. Il ne peut pas faire ça ! Je ne comprends pas les joueurs qui disent qu’ils arrêtent, alors que l’équipe de France leur a permis d’avoir de beaux contrats en club. » L’ancien ailier s’est donc directement adressé au Mancunien.

Rothen s'interroge sur les Bleus

« Raphaël, n’oublie pas que tu as beaucoup apporté mais là tu fais une connerie ! La concurrence ? Il a mis les joueurs dans sa poche. Il a une importance folle dans ce groupe, s’est étonné le chroniqueur. Je mets juste un bémol : s’il arrête à 29 ans, c’est que l’ambiance ne doit pas être si bonne que ça en équipe de France. Quel joueur en équipe de France s’est arrêté à 29 ans ? » D’après le quotidien Le Parisien, Raphaël Varane souhaite passer plus de temps avec sa famille et ménager son genou droit régulièrement touché.