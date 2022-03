Kimpembe plombé par le PSG, Deschamps le rassure à moitié

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Titulaire indiscutable au PSG, faute de réelle concurrence, Presnel Kimpembe ne parvient pas forcément à faire l’unanimité dans son club de toujours.

Le défenseur central n’a pas été gêné par le recrutement de Sergio Ramos sur le plan sportif, mais il n’a pas apprécié de voir la légende espagnole débarquer à son poste, et ainsi remettre son statut en cause. Une fois encore, Kimpembe n’aura pas réussi à faire taire les critiques en Ligue des Champions. Car même s’il n’a pas été le principal accusé après le fiasco face au Real Madrid, l’international français n’a pas forcément été impérial, et les supporters du PSG auraient aimé le voir élever son niveau de jeu quand, pour une fois, Marquinhos n’a pas répondu aux attentes. Une petite déception qui ne remet en tout cas pas en cause son statut de titulaire en équipe de France aux yeux de Didier Deschamps. Le sélectionneur national, qui prend parfois la Ligue des Champions comme juge de paix dans ses décisions, assure que Kimpembe n’a pas perdu de points. Mais il n’en a pas gagné non plus.

Kimpembe pas toujours fiable dans les grands matchs ?

« Je ne vais pas juger Kim sur ses matchs au PSG. Là, il n’était pas disponible sur le premier match, là il n’y a plus de soucis. Kim a joué beaucoup de matches avec nous. Il y a de la concurrence à ce poste là. Kim reste Kim, il y a des périodes où il est moins bien, mais je sais que je peux compter sur lui. Il a rien perdu, il a rien gagné, mais il est là », a livré le sélectionneur de l’équipe de France, pour qui Kimpembe reste un joueur fiable. Même si la tendance du défenseur central à passer au travers dans les grands matchs reste dans un coin de la tête des supporters du PSG, mais aussi de l’équipe de France, qui se rappellent de ses interventions manquées, notamment lors du match où les Bleus avaient mordu la poussière contre la Suisse au dernier Euro.