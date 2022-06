EdF : Maignan titulaire, Lloris voit flou

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Très en vue contre la Croatie (1-1) lundi, Mike Maignan continue de prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Le gardien du Milan AC devient une réelle menace pour le numéro 1 Hugo Lloris, ce que confirment les statistiques.

Connaissant le personnage Didier Deschamps, Hugo Lloris ne devrait pas perdre son double statut dans les prochains mois. Le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas du genre à changer son gardien numéro 1 et son capitaine à l’approche d’une Coupe du monde. Et pourtant, la tendance n’est clairement pas en faveur du portier de Tottenham, concurrencé par un excellent Mike Maignan. Sur la lancée de sa saison en Italie, le dernier rempart du Milan AC a brillé en Croatie lundi.

Les stats en faveur de Maignan

Beaucoup estiment que l’ancien Lillois devrait être privilégié, ce que confirment les statistiques de la saison. En effet, Mike Maignan, qui gardait la cage de la meilleure défense de Serie A, n’a encaissé que 21 buts en 32 matchs disputés (0,66 but par match), soit une moyenne plus convaincante que celle de Hugo Lloris avec ses 40 buts encaissés en 38 matchs de Premier League (1,06). Mais ce n’est pas tout. Le Milanais totalise 17 rencontres (sur 32 matchs) sans prendre de but, contre 16 (sur 38 matchs) pour le Londonien.

Autre stat en faveur de Mike Maignan, ses 11 penalties arrêtés sur 28 (39%) depuis le début de sa carrière, tandis que le capitaine tricolore n’en a stoppé que 16 sur 106 (15%). La différence est énorme, y compris sur le pourcentage des buts que les deux gardiens auraient dû encaisser en fonction des occasions subies (Post Shots Expected Goals). Décisif, Mike Maignan aurait dû prendre huit buts de plus cette saison en Serie A, alors que le Spur aurait pu, selon la stat relayée par RMC, encaisser un demi-but de moins en Premier League. De quoi confirmer l’impression laissée par les deux gardiens.