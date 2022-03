Karim Benzema seul face à la justice, il assume !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Condamné en première instance dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema a fait appel de cette sanction. L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid sera donc devant la justice cet été, et il sera seul.

Les 30 juin et 1er juillet prochains, Karim Benzema fera de nouveau face à la justice française, puisqu’après sa condamnation à un an de prison avec sursis et une amende de 75.000 euros pour « complicité de tentative de chantage » dans le cadre de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, la star tricolore a décidé de faire appel. La date de ce passage devant la cour d’Appel de Versailles n’était pas encore connue, et forcément cela pouvait être un problème puisque le Mondial au Qatar a lieu cette année, mais visiblement c’est au tout début de l’été que Karim Benzema pourra faire entendre ses arguments. A priori, KB9 se déplacera en personne devant les juges, même si son avocat, interrogé par l’Agence France Presse, n’a pas voulu confirmer ces informations. Lors de ce nouveau procès, Benzema sera seul, puisque les autres condamnés, y compris Karim Zenati, qui est un proche du récent bourreau du PSG, n’ont pas interjeté appel des sanctions prises en novembre dernier par le tribunal.

Karim Benzema pourrait venir se défendre en personne face aux juges

Quoi que décide la Cour d'Appel, et même si bien évidemment il souhaite être épargné, Karim Benzema sait que cela ne remettra pas en cause sa place en équipe de France. Même s'il a accepté que l'attaquant français du Real Madrid soit mis au placard pendant plusieurs années, Noël Le Graët a déjà fait savoir qu'une condamnation définitive de Benzema ne changerait rien à son statut. « Cette sanction ne change rien pour moi. Il est sélectionnable. Il a le droit de travailler. On peut faire une faute, être condamné avec sursis et reprendre le travail », avait fait savoir le président de la Fédération Française de Football. En fixant la date de ce passage devant la Cour d'Appel au tout début de l'été, la justice ne veut pas s'immiscer dans le calendrier sportif, et c'est finalement plutôt une bonne chose.